De PT849/26 heb ik mogen testen voor Philips. Ik heb het scheerapparaat nu een aantal dagen. Tot nu toe ben ik zeer tevreden met het scheerapparaat. het is een gebruiksvriendelijk apparaat. Het is ondanks het simpele model een scheerapparaat die goed zijn werk doet. Doordat je de scheerkop kan afspoelen is het makkelijk schoon te maken. Het smartclean systeem werkt goed en het laad ook direct het apparaat op. Alleen is het wel een groot apparaat, ook zeker omdat je het apparaat niet snel opbergt omdat je het apparaat niet schuin mag houden. Ik raad het product wel andere mensen aan, omdat het scheerapparaat simpel in gebruik is en kwalitatief goed scheert. Die ook nog eens makkelijk schoon te maken is.