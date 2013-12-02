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  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
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Niet meer leverbaar

7000 SeriesElektrisch scheerapparaat

HQ7360

4.1

| (107) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan

Comfortabel en nauwkeurig

Dit volledig afwasbare scheerapparaat is voorzien van een uniek precisiescheersysteem. De ultraplatte scheerhoofden hebben sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.

Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Scheert zelfs de kortste haartjes

Comfortabel en nauwkeurig

  • Snel opladen

Precisiescheersysteem

Precisiescheersysteem

Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.

Reflex Action-systeem

Reflex Action-systeem

Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.

Comfortabele scheerhoofden

Comfortabele scheerhoofden

Het huidvriendelijke profiel van deze Philips-scheerhoofden zorgt ervoor dat het apparaat soepel over uw huid glijdt voor een comfortabele scheerbeurt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

107

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

02/12/2013

België

België

nooit zulk een gemakkelijk scheerapparaat gehad

Ook voor mee op reis te nemen is dit ideaal, laad zeer snel op.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7360 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7360 Elektrisch scheerapparaat

24/05/2012

België

België

In alle opzichten een zeer goed produkt

Zie productwaardering en dit is mijn eerlijke mening , ik vind dit een echt geslaagt product , gebruik het alle dagen .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7360 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7360 Elektrisch scheerapparaat

20/05/2012

België

België

het scheerpparaat ligt goed in de hand en heeft een vlotte en precieze scheerbeurt in petto

het scheerpparaat ligt goed in de hand en heeft een vlotte en precieze scheerbeurt in petto

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7360 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7360 Elektrisch scheerapparaat

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 