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Betaal later met Klarna
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30 dagen retourgarantie
De uitklapbare trimmer over de gehele breedte is ideaal voor het bijwerken van bakkebaarden en snor.
Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.
Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.
3.3
van 5
6
Reviews & awards
83%
beveelt dit product aan
Ignaciosambola
05/02/2016
España
Geverifieerde koper
excelente
Excelente producto, acabado, rendimiento y estética
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica
dany59
15/07/2012
France
très bon rapport qualité prix
bon produit facile d'utilisation rasage en douceur pas irritant a conseiller
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique
BESLOV
16/10/2011
France
ce produit est fiable
Je me rase avec ce produit,avec satisfaction,depuis plus de deux ans.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.