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  • Philips PowerTouch-systeem
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  • Philips PowerTouch-systeem
  • Philips PowerTouch-systeem
  • Philips PowerTouch-systeem
  • Philips PowerTouch-systeem
  • Philips PowerTouch-systeem
  • Philips PowerTouch-systeem
  • Philips PowerTouch-systeem
  • Philips PowerTouch-systeem
  • Philips PowerTouch-systeem
  • Philips PowerTouch-systeem
  • Philips PowerTouch-systeem
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
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  • Philips PowerTouch-systeem
  • Philips PowerTouch-systeem
  • Philips PowerTouch-systeem
  • Philips PowerTouch-systeem
  • Philips PowerTouch-systeem
  • Philips PowerTouch-systeem
  • Philips PowerTouch-systeem
  • Philips PowerTouch-systeem
  • Philips PowerTouch-systeem
  • Philips PowerTouch-systeem

Niet meer leverbaar

PowerTouchelektrisch scheerapparaat voor droog scheren

PT860/14

4.2
| (499) Reviews & awards | 89% beveelt dit product aan
Philips PowerTouch-systeem
Met het Philips PowerTouch-systeem begint u de dag vol veerkracht. Dit oplaadbare scheerapparaat biedt een langere scheerduur met de bewezen DualPrecision-topprestaties en is volledig wasbaar. Hierdoor bent u 's ochtends snel klaar voor de start van uw dag.
Bekijk alle voordelen

Gladder en schoner dan ooit.

Philips PowerTouch-systeem

  • DualPrecision-mesjes

  • Flexibele scheerhoofden

DualPrecision-hoofden scheren lange haren en korte stoppels

DualPrecision-hoofden scheren lange haren en korte stoppels

DualPrecision-mesjes scheren moeiteloos zowel lange haren als stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels.

Flex & Float volgt gezicht- en halslijn

Flex & Float volgt gezicht- en halslijn

Past zich automatisch aan elke ronding van uw gezicht en hals aan, voor een gladder resultaat.

1 uur opladen voor 50+ minuten scheren

1 uur opladen voor 50+ minuten scheren

Een energiebesparende, krachtige en duurzame lithium-ionbatterij geeft u meer scheerbeurten per oplaadbeurt. Na één uur opladen hebt u meer dan 50 minuten scheertijd, voldoende voor circa 17 scheerbeurten. Na 3 minuten opladen hebt u voldoende vermogen voor één scheerbeurt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

499

Reviews & awards

89%

beveelt dit product aan

07/11/2018

België

België

Eenvoudig maar toch efficient toestel!

Wij kochten dit toestel ter vervanging van een moderner toestel serie 7000. M'n man had bij dat vorig toestel last van pijn bij het scheren. Het voelde aan alsof ze z'n haartjes uittrokken zei hij. Hij is nochtans geen doetje:-) Hij gebruikt al levenslang een Philips scheerapparaat en was over alle toestellen tevreden behalve over dat van de 7000 serie. Z'n nieuwe toestel scheert prima én zonder pijn.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

22/02/2018

België

België

Geverifieerde koper

Scheert grondig en is geruisloos.

Mijn vorig scheerapparaat, eveneens een Philips heeft na vele jaren van goede dienst de plaats geruimd voor dit nieuwe apparaat. Het eerste wat mij opviel tijdens het scheren was de zachtheid van de mesjes en de geruisloosheid. Ben zeer tevreden met mijn aankoop van dit model.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

31/05/2016

België

België

scheert perfect en is goed en eenvoudig te reinigen

Ik heb dit apparaat gekocht na zeer degelijk telefonisch advies van een Philips-medewerker. Het scheert perfect glad, is goed en gemakkelijk schoon te maken en maakt weinig lawaai. Het is op al die punten veel beter dan mijn vorig Philips-apparaat RQ 1050.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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