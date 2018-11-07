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Niet meer leverbaar
DualPrecision-mesjes
Flexibele scheerhoofden
DualPrecision-mesjes scheren moeiteloos zowel lange haren als stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels.
Past zich automatisch aan elke ronding van uw gezicht en hals aan, voor een gladder resultaat.
Een energiebesparende, krachtige en duurzame lithium-ionbatterij geeft u meer scheerbeurten per oplaadbeurt. Na één uur opladen hebt u meer dan 50 minuten scheertijd, voldoende voor circa 17 scheerbeurten. Na 3 minuten opladen hebt u voldoende vermogen voor één scheerbeurt.
4.2
van 5
499
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
Carol58
07/11/2018
België
Eenvoudig maar toch efficient toestel!
Wij kochten dit toestel ter vervanging van een moderner toestel serie 7000. M'n man had bij dat vorig toestel last van pijn bij het scheren. Het voelde aan alsof ze z'n haartjes uittrokken zei hij. Hij is nochtans geen doetje:-) Hij gebruikt al levenslang een Philips scheerapparaat en was over alle toestellen tevreden behalve over dat van de 7000 serie. Z'n nieuwe toestel scheert prima én zonder pijn.
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Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Coiske
22/02/2018
België
Geverifieerde koper
Scheert grondig en is geruisloos.
Mijn vorig scheerapparaat, eveneens een Philips heeft na vele jaren van goede dienst de plaats geruimd voor dit nieuwe apparaat. Het eerste wat mij opviel tijdens het scheren was de zachtheid van de mesjes en de geruisloosheid. Ben zeer tevreden met mijn aankoop van dit model.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Pieter
31/05/2016
België
scheert perfect en is goed en eenvoudig te reinigen
Ik heb dit apparaat gekocht na zeer degelijk telefonisch advies van een Philips-medewerker. Het scheert perfect glad, is goed en gemakkelijk schoon te maken en maakt weinig lawaai. Het is op al die punten veel beter dan mijn vorig Philips-apparaat RQ 1050.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren