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Niet meer leverbaar
Super Lift & Cut
Flexibele scheerhoofden
Werking met snoer voor een betrouwbare scheerbeurt waar u altijd op kunt rekenen
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
Het scheerapparaat past zich automatisch aan elke ronding van uw gezicht en hals aan, voor een gladder resultaat
4.1
van 5
1249
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Claude49
29/05/2019
België
Geverifieerde koper
Werkt uitstekend
Werkt uitstekend en ook makkelijk te onderhouden. Gebruiksvriendelijk het waarschuwingslampje is ook zeer handig om je attent te maken om het toestel op te laden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
KnaSne
15/06/2018
België
Geverifieerde koper
Goede scheereigenschappen
Tevreden met deze aankoop. Droog scheren met goed resultaat waarvoor dit is aangekocht. Eenvoudig in gebruik en ook makkelijk te reinigen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
kennehbe
15/06/2016
België
Perfecte prijs/kwaliteit verhouding
Ik gebruik de Philips Shaver series 3000 nu al enkele weken en die bevalt prima. Snel opgeladen, batterij gaat lang mee, scheert aangenaam en is makkelijk te reinigen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3110/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3110/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren