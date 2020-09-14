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Arrêté
Têtes flexibles Lift&Cut
Fonctionnement sur secteur uniquement
Vous pouvez utiliser le rasoir branché sur le secteur pour éviter tout risque de manque d'alimentation.
Le système à deux lames intégré à votre rasoir électrique soulève les poils pour une coupe confortable sous le niveau de la peau et un rasage en tout confort et de très près.
Le rasoir épouse parfaitement toutes les courbes du visage et du cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.
4.1
sur 6
1249
Avis
85%
recommandent ce produit
Faufau
14/09/2020
België
Acheteur vérifié
Oui
Je suis content de mon achat, fonctionne très bien, la charge tient bien.
Avantages
Rapport qualité prix
Contre
Pas trouvé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 S3540/06 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 S3540/06 Rasoir électrique à sec
WIWIROUGE7913
03/07/2017
België
Bonne qualité, très silencieux
Bonne qualité, très fiable, meilleure prise en main
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6946/16 Dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6946/16 Dry electric shaver
michel824
08/01/2016
België
Acheteur vérifié
Très bon produit pour un rasage de pres et toujours parfait
Bonjour, Après la commande de ce produit sur le site Phillips, livraison super rapide, et très bonne qualité de produit et de rasage, facilité de nettoyage de la tête sous le robinet, je recommande fortement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 PT721/16 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 PT721/16 Rasoir électrique à sec