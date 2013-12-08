Voor een redelijke prijs krijg je een eenvoudig scheerapparaat, zonder poespas, dat goed werkt. Wat betreft de levensduur van het apparaat, mijn vorige Philips-scheerapparaten gingen 8 jaar mee bij 3-4 scheerbuurten per week. Het onderhoud is makkelijk, een kwestie van na elke scheerbeurt omspoelen onder kraan en af en toe de mesjes schoonvegen. Voor extra reiniging en smering regelmatig de cleaning spray gebruiken. Een nadeel zou kunnen zijn dat je niet kunt aflezen hoelang je het apparaat nog kunt gebruiken voor je hem moet opladen, maar als je een informatief display wilt, of meer speciale functies, dan kan je beter een geavanceerder type kiezen.