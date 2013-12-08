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Niet meer leverbaar
Bewegende DualPrecision-hoofden
50 min. draadloos gebruik/1 uur opladen
Uitklapbare trimmer
DualPrecision-mesjes scheren moeiteloos zowel lange haren als stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels.
De hoofden buigen om dicht op uw huid te blijven en scharnieren om de beweging extra dimensie te geven, voor een gladde, snelle en comfortabele scheerbeurt.
Het eerste mesje tilt elke haar op terwijl het tweede mesje de haar onder het huidniveau comfortabel afscheert, voor een ultraglad resultaat.
4.2
van 5
103
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
fremirke
08/12/2013
België
zeer degelijk toestel dat goed in de hand ligt en mooi glad scheert
Een zeer goed toestel dat zoals gewenst uitstekend glad scheert. Jammer dat er geen etui in de doos zit om het toestel en zijn laadkabel in op te bergen. Het afschermdopje van de scheerkoppen zit ook tamelijk losjes zodat het bij het wegbergen gemakkelijk afvalt en de scheerkoppen bloot komen te liggen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
djmdekrol
03/12/2013
België
Zeer goed
Een goed scheerapparaat alleen vallen de koppen er gemakelijk uit tuidens het poetsen van het apparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Vulcanier
02/12/2013
België
Gewoon ongelooflijk goed.
Voor mij is er geen ander die aan mijn eisen voldoet, gewoon perfect.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 PowerTouch PT870/16 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.