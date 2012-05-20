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Dubbel-messysteem: het eerste mes tilt de haartjes op, het tweede scheert de haartjes af en zorgt voor een aangename en gladde scheerbeurt.
Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.
De uitklapbare trimmer over de gehele breedte is ideaal voor het bijwerken van bakkebaarden en snor.
4.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
thomas
20/05/2012
België
een degelijk product
het product ligt degelijk in de hand en is gebruiksvriendelijk. alsook de kwaliteit van het scheren is aangenaam, en batterij gaat vrij lang mee
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.