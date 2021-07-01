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Niet meer leverbaar

Shaver series 3000Elektrisch scheerapparaat

HQ7390/17

4.2
| (199) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan
Een passie voor perfectie
"Mijn leven is elke dag een race en ik neem daarom alleen genoegen met het beste. Op het werk is dat mijn pitscrew, thuis mijn Philips-scheerapparaat. Zo ben ik elke ochtend weer klaar voor de start." Nico Rosberg, formule 1-coureur bij AT&T Williams.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Scheert zelfs de kortste haartjes

Een passie voor perfectie

  • AT&T Williams-ontwerp

Ontworpen in nauw samenwerkingsverband met AT&T Williams

Dit unieke scheerapparaat in formule 1-uitvoering is ontworpen in samenwerking met AT&T Williams.

Precisiescheersysteem

Precisiescheersysteem

Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.

Comfortabele scheerhoofden

Comfortabele scheerhoofden

Het huidvriendelijke profiel van deze Philips-scheerhoofden zorgt ervoor dat het apparaat soepel over uw huid glijdt voor een comfortabele scheerbeurt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

199

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

01/07/2021

Nederland

Nederland

Zo worden ze niet meer gemaakt

Echt een goed scheerapparaat, die echt glad scheert!

Voordelen

Het lift&cut systeem

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7390 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7390 Elektrisch scheerapparaat

12/07/2017

Nederland

Nederland

Goed product

7 jaar naar tevredenheid gebruikt, werkt nog steeds. Koppen nooit vervangen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7390/17 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7390/17 Elektrisch scheerapparaat

25/01/2017

Nederland

Nederland

Dit apparaat heeft prima gewerkt

Het scheerapparaat ligt goed in de hand en levert een goed scheer resultaat.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7390/17 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7390/17 Elektrisch scheerapparaat

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 