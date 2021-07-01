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Niet meer leverbaar
AT&T Williams-ontwerp
Dit unieke scheerapparaat in formule 1-uitvoering is ontworpen in samenwerking met AT&T Williams.
Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.
Het huidvriendelijke profiel van deze Philips-scheerhoofden zorgt ervoor dat het apparaat soepel over uw huid glijdt voor een comfortabele scheerbeurt.
4.2
van 5
199
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
JohnBee
01/07/2021
Nederland
Zo worden ze niet meer gemaakt
Echt een goed scheerapparaat, die echt glad scheert!
Voordelen
Het lift&cut systeem
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7390 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7390 Elektrisch scheerapparaat
FredS
12/07/2017
Nederland
Goed product
7 jaar naar tevredenheid gebruikt, werkt nog steeds. Koppen nooit vervangen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7390/17 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7390/17 Elektrisch scheerapparaat
Pieter70
25/01/2017
Nederland
Dit apparaat heeft prima gewerkt
Het scheerapparaat ligt goed in de hand en levert een goed scheer resultaat.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7390/17 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7390/17 Elektrisch scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.