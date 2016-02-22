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  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
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  • Comfortabel en nauwkeurig

Niet meer leverbaar

Shaver series 3000Elektrisch scheerapparaat

HQ7300/16

4.1
| (63) Reviews & awards | 81% beveelt dit product aan
Comfortabel en nauwkeurig
Dit volledig afwasbare scheerapparaat kunt u na elke scheerbeurt afspoelen onder de kraan. U kunt elke dag comfortabel en glad scheren.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Scheert zelfs de kortste haartjes

Comfortabel en nauwkeurig

  • Netspanningversie

Uitklaptrimmer met veermechanisme

Uitklaptrimmer met veermechanisme

De uitklapbare trimmer over de gehele breedte is ideaal voor het bijwerken van bakkebaarden en snor.

Super Lift & Cut-technologie

Super Lift & Cut-technologie

Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.

Reflex Action-systeem

Reflex Action-systeem

Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

63

Reviews & awards

81%

beveelt dit product aan

22/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Great Shaver

I have have this shaver for many years and it has always worked well. So much so that it has outlasted its successor.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Very good shaver

A very good shaver which allows the use of water in cleansuing it. Aslo replaceable cutters are available which renews the life of the shaver and avoids the need to buy a new one.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Uncomplicated and a great shave every time

The design of the shaver is comfortable and uncomplicated to use. I enjoy shaving with my Phillips and this is no longer the unpleasent chore I found it to be when wet shaving. The resulting shave gives consistently good results and the whole unit is very easy to keep clean. It recharges quickly and is not at all a fussy unit to deal with.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 