Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Netspanningversie
De uitklapbare trimmer over de gehele breedte is ideaal voor het bijwerken van bakkebaarden en snor.
Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.
Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.
4.1
van 5
63
Reviews & awards
81%
beveelt dit product aan
Stan0000000000000009
22/02/2016
United Kingdom
Great Shaver
I have have this shaver for many years and it has always worked well. So much so that it has outlasted its successor.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Henrisilver
26/07/2012
United Kingdom
Very good shaver
A very good shaver which allows the use of water in cleansuing it. Aslo replaceable cutters are available which renews the life of the shaver and avoids the need to buy a new one.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
whitespear
25/07/2012
United Kingdom
Uncomplicated and a great shave every time
The design of the shaver is comfortable and uncomplicated to use. I enjoy shaving with my Phillips and this is no longer the unpleasent chore I found it to be when wet shaving. The resulting shave gives consistently good results and the whole unit is very easy to keep clean. It recharges quickly and is not at all a fussy unit to deal with.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.