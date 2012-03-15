ProductenPhilips ondersteuning
nl/fr

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig
  • Comfortabel en nauwkeurig

Niet meer leverbaar

Shaver series 3000Elektrisch scheerapparaat

HQ7340/16

3.9
| (49) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
Comfortabel en nauwkeurig
Dit volledig afwasbare Philips-scheerapparaat is voorzien van een uniek precisiescheersysteem. De ultraplatte scheerhoofden hebben sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.
Bekijk alle voordelen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Scheert zelfs de kortste haartjes

Comfortabel en nauwkeurig

  • Precisiescheersysteem

Precisiescheersysteem

Precisiescheersysteem

Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.

Reflex Action-systeem

Reflex Action-systeem

Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.

Comfortabele scheerhoofden

Comfortabele scheerhoofden

Het huidvriendelijke profiel van deze Philips-scheerhoofden zorgt ervoor dat het apparaat soepel over uw huid glijdt voor een comfortabele scheerbeurt.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.9

van 5

49

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

15/03/2012

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7340/16 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7340/16 Elektrisch scheerapparaat

10/01/2012

Nederland

Nederland

zeer goed

kheb het scheerapparaat 1j,meegenomen naar mn 2e thuis in china 2x.Laatste keer (3e) vergeten meenemen en gescheerd met scheermesjes gilette maar mn scheerapparaat is veel beter dan scheermesjes,zeer glad gevoel...,kheb nzeer ruwe stoppelbaard na 1 dag niet scheren... ngouden tip...na het scheren je gezicht met ijskoud water spoelen (kraantjeswater)...de porien gaan dicht...geen verhitting van de huid en geen rode huid...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7340/16 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7340/16 Elektrisch scheerapparaat

10/01/2012

Nederland

Nederland

zeer goed

kheb het scheerapparaat 1j,meegenomen naar mn 2e thuis in china 2x.Laatste keer (3e) vergeten meenemen en gescheerd met scheermesjes gilette maar mn scheerapparaat is veel beter dan scheermesjes,zeer glad gevoel...,kheb nzeer ruwe stoppelbaard na 1 dag niet scheren... ngouden tip...na het scheren je gezicht met ijskoud water spoelen (kraantjeswater)...de porien gaan dicht...geen verhitting van de huid en geen rode huid...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7340/16 Elektrisch scheerapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7340/16 Elektrisch scheerapparaat

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 