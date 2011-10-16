Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
Système de coupe de précision
Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.
Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.
Respectueuses de la peau, ces têtes de rasage Philips offrent un contact optimal avec la peau pour un rasage agréable.
3.9
sur 6
49
Avis
83%
recommandent ce produit
CM75016
16/10/2011
France
excellent produit, utilisation très agréable
J'apprécie particulièrement l'autonomie. J'ai acheté ce produit en remplacement d'un rasoir Philips de 1980, utilisé quotidiennement; les têtes commençaient à vieillir, et il était devenu un peu bruyant.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7340 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7340 Rasoir électrique
sebas
09/10/2011
France
ce produit possède de grandes qualités
Je suis très content de mon rasoir Phillips. Il est ergonomique et permet un rasage efficace. Le temps de recharge de la batterie est assez long (environ 12 heures…).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7340 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7340 Rasoir électrique
POPSY
11/12/2020
United Kingdom
Acheteur vérifié
well made
i have had this shaver more than 10years and have only just had to change the cutting blades , top quality product and service
Avantages
good quality
Contre
none
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.