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Niet meer leverbaar
Super Lift & Cut
Flexibele scheerhoofden
Het systeem met twee Lift & Cut-mesjes tilt de haren op om ze moeiteloos tot onder het huidoppervlak af te scheren.
Past zich automatisch aan elke ronding van uw gezicht en hals aan, voor een gladder resultaat.
Het eerste mesje tilt elke haar op terwijl het tweede mesje de haar onder het huidniveau comfortabel afscheert, voor een ultraglad resultaat.
4.1
van 5
1249
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Claude49
29/05/2019
België
Geverifieerde koper
Werkt uitstekend
Werkt uitstekend en ook makkelijk te onderhouden. Gebruiksvriendelijk het waarschuwingslampje is ook zeer handig om je attent te maken om het toestel op te laden
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
KnaSne
15/06/2018
België
Geverifieerde koper
Goede scheereigenschappen
Tevreden met deze aankoop. Droog scheren met goed resultaat waarvoor dit is aangekocht. Eenvoudig in gebruik en ook makkelijk te reinigen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
kennehbe
15/06/2016
België
Perfecte prijs/kwaliteit verhouding
Ik gebruik de Philips Shaver series 3000 nu al enkele weken en die bevalt prima. Snel opgeladen, batterij gaat lang mee, scheert aangenaam en is makkelijk te reinigen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3110/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3110/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren