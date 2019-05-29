Heb deze Shaver eerlijk getest voor The Insiders Als je deze Shaver uit de doos haalt, wordt je al verlieft op het uiterlijk. Echt een stijlvol model ,wat zeer goed in de hand ligt. Ik was overigens al wel bekent met de Shavers van Philips, dus al enigszins gewent aan deze scheer koppen. Alleen deze kop is werkelijk een verademing. Alle contouren maakt hij sierlijk over je gezicht. werkelijk fantastisch. Schoon maken gaat ook goed. Even onder de kraan afspoelen. Persoonlijk scheer ik altijd droog. maar dat is mijn gewoonte. Ik heb eerlijk alleen maar positieve ervaring met deze Shaver S3110/06. Dus mijn conclusie, echt een aanrader. Als ik een score zou moeten geven in punten, zou het voor mij 9 zijn. Werkelijk een verademing om je hiermee te scheren.