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Arrêté

PowerTouchRasoir électrique pour peau sèche

PT725/15

4.1
| (1249) Avis | 85% recommandent ce produit
Rasage vraiment précis
Le nouveau rasoir PowerTouch de Philips met du tonus dans votre routine matinale. Offrant une autonomie supérieure, entièrement lavable et doté du système Super Lift & Cut dont l'efficacité n'est plus à prouver, c'est votre meilleur allié pour que votre préparation matinale soit placée sous le signe de l'efficacité.
Voir tous les avantages

Rasage vraiment précis

  • Super Lift&Cut

  • Têtes flexibles

Lames Lift & Cut qui soulèvent les poils pour un rasage de près

Lames Lift & Cut qui soulèvent les poils pour un rasage de près

Le système à double lames Lift & Cut redresse les poils pour un rasage de près et confortable.

Épouse les contours du visage et du cou

Épouse les contours du visage et du cou

S'adapte automatiquement à toutes les courbes de votre visage et de votre cou, pour un rasage agréable, tout en douceur.

Autonomie de plus de 45 min pour 8 h de charge

Autonomie de plus de 45 min pour 8 h de charge

La batterie lithium-ion puissante et efficace vous offre un plus grand nombre de rasages par charge. Son autonomie est de 45 min minimum, soit 15 rasages environ, pour 8 h de charge. Branchez l'appareil sur le secteur pendant 3 minutes pour disposer de suffisamment d'autonomie pour un rasage.

Spécificités Techniques

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4.1

sur 6

1249

Avis

85%

recommandent ce produit

14/09/2020

België

België

Acheteur vérifié

Oui

Je suis content de mon achat, fonctionne très bien, la charge tient bien.

Avantages

Rapport qualité prix

Contre

Pas trouvé

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 S3540/06 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 S3540/06 Rasoir électrique à sec

03/07/2017

België

België

Bonne qualité, très silencieux

Bonne qualité, très fiable, meilleure prise en main

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6946/16 Dry electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ6946/16 Dry electric shaver

08/01/2016

België

België

Acheteur vérifié

Très bon produit pour un rasage de pres et toujours parfait

Bonjour, Après la commande de ce produit sur le site Phillips, livraison super rapide, et très bonne qualité de produit et de rasage, facilité de nettoyage de la tête sous le robinet, je recommande fortement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 PT721/16 Rasoir électrique à sec

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 PT721/16 Rasoir électrique à sec

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