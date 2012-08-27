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Reisetui
Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.
Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.
Het huidvriendelijke profiel van deze Philips-scheerhoofden zorgt ervoor dat het apparaat soepel over uw huid glijdt voor een comfortabele scheerbeurt.
4.4
van 5
60
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
AMFB
27/08/2012
Nederland
scheertijd lang en schoonhouden makkelijk
vooral de korte oplaadtijd en de lange scheerduur zijn heel prettig. ook het schoonhouden is veel makkelijker en beter dan mijn vorige philishaves,
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7380/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7380/16 Elektrisch scheerapparaat
burger
27/08/2012
Nederland
Geverifieerde koper
scheertijd lang en schoonhouden makkelijk
vooral de korte oplaadtijd en de lange scheerduur zijn heel prettig. ook het schoonhouden is veel makkelijker en beter dan mijn vorige philishaves,
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7380/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7380/16 Elektrisch scheerapparaat
30/12/2011
Nederland
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7380/16 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7380/16 Elektrisch scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.