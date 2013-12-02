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Niet meer leverbaar
Comfortabel en nauwkeurig
Dit volledig afwasbare scheerapparaat is voorzien van een uniek precisiescheersysteem. De ultraplatte scheerhoofden hebben sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.
Snel opladen
Het Philips-scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.
Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.
Het huidvriendelijke profiel van deze Philips-scheerhoofden zorgt ervoor dat het apparaat soepel over uw huid glijdt voor een comfortabele scheerbeurt.
4.1
van 5
107
Reviews & awards
89%
beveelt dit product aan
gerritalbert
02/12/2013
België
nooit zulk een gemakkelijk scheerapparaat gehad
Ook voor mee op reis te nemen is dit ideaal, laad zeer snel op.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7360 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7360 Elektrisch scheerapparaat
Jeff
24/05/2012
België
In alle opzichten een zeer goed produkt
Zie productwaardering en dit is mijn eerlijke mening , ik vind dit een echt geslaagt product , gebruik het alle dagen .
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7360 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7360 Elektrisch scheerapparaat
89301dinges
20/05/2012
België
het scheerpparaat ligt goed in de hand en heeft een vlotte en precieze scheerbeurt in petto
het scheerpparaat ligt goed in de hand en heeft een vlotte en precieze scheerbeurt in petto
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7360 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7360 Elektrisch scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.