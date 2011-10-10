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Niet meer leverbaar
Het waterdichte scheerapparaat kan eenvoudig onder de kraan worden afgespoeld.
Het huidvriendelijke profiel van deze Philips-scheerhoofden zorgt ervoor dat het apparaat soepel over uw huid glijdt voor een comfortabele scheerbeurt.
Het systeem met dubbele mesjes van dit elektrische scheerapparaat tilt haren om op ze op comfortabele wijze onder het huidoppervlak af te scheren.
4.2
van 5
45
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
willem22
10/10/2011
Nederland
prima
prima scheerapparaat. Hoop dat deze langer meegaat dan de vorige, die maar net 1 jaar is geworden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7310 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7310 Elektrisch scheerapparaat
ollebol
10/10/2011
Nederland
prima
Scheerapparaat sinds 3 weken in gebruik en ben uiterst tevreden over prijs en kwaliteit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7310 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7310 Elektrisch scheerapparaat
Kaj93
10/10/2011
Nederland
prima
Scheerapparaat sinds 3 weken in gebruik en ben uiterst tevreden over prijs en kwaliteit.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7310 Elektrisch scheerapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 7000 Series HQ7310 Elektrisch scheerapparaat
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.