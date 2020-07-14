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Niet meer leverbaar
Plaats de haarscherpe scheermesjes van uw Philips-scheerapparaat dichter tegen uw huid voor uitzonderlijk glad scheren.
Het elektrische scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor zelfs de kortste stoppels.
Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.
3.8
van 5
17
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Tony-----58
14/07/2020
United Kingdom
Geverifieerde koper
Just what I needed
Recommend to men and women who grow beards. Good clean shave achieved every time , clippers are handy for longer hair, unit is easy to clean and is water proof. Replacement for existing Phillips shaver Phillips however have the worst product registration website that I have ever used
Voordelen
Good value,
Nadelen
Afore mentioned website, need to register to get extended warranty but not easy
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Puckerpete
09/07/2020
United Kingdom
Geverifieerde koper
The product is superb
Close shave without the burn easy to clean and battery last ages
Voordelen
Close smooth shave
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Mick of QPR
26/03/2020
United Kingdom
Geverifieerde koper
Very close shave very happy with it
Very happy with razor would be happy recommend it clean shave
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.