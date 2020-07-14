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Niet meer leverbaar

Shaver series 3000Elektrisch scheerapparaat

HQ7120/16

3.8
| (17) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Comfortabel en nauwkeurig
Dit scheerapparaat is voorzien van een uniek precisiescheersysteem. De ultraplatte scheerhoofden hebben sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor de kortste stoppels.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Scheert zelfs de kortste haartjes

Comfortabel en nauwkeurig

Afzonderlijke scheerhoofden

Afzonderlijke scheerhoofden

Plaats de haarscherpe scheermesjes van uw Philips-scheerapparaat dichter tegen uw huid voor uitzonderlijk glad scheren.

Precisiescheersysteem

Precisiescheersysteem

Het elektrische scheerapparaat heeft ultradunne scheerhoofden met sleuven voor het scheren van lange haren en gaatjes voor zelfs de kortste stoppels.

Reflex Action-systeem

Reflex Action-systeem

Volgt automatisch alle contouren van uw gezicht en hals.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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3.8

van 5

17

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

14/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Just what I needed

Recommend to men and women who grow beards. Good clean shave achieved every time , clippers are handy for longer hair, unit is easy to clean and is water proof. Replacement for existing Phillips shaver Phillips however have the worst product registration website that I have ever used

Voordelen

Good value,

Nadelen

Afore mentioned website, need to register to get extended warranty but not easy

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

09/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

The product is superb

Close shave without the burn easy to clean and battery last ages

Voordelen

Close smooth shave

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

26/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Geverifieerde koper

Very close shave very happy with it

Very happy with razor would be happy recommend it clean shave

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 