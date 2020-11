Brosse pour les peaux à imperfections

Un nettoyage doux et efficace pour les peaux à imperfections. La brosse élimine les cellules mortes et le sébum plus efficacement qu'un nettoyage manuel, tout en respectant votre peau délicate. Les brins fins et longs aux extrémités doublement polies limitent les frottements sur la peau afin de réaliser un nettoyage en douceur. Pour une peau propre et saine parfaitement respectée. Développée en collaboration avec des experts de la peau.