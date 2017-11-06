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  • Brosse pour les peaux à imperfections
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Arrêté

VisaPureBrosse anti-imperfections

SC5994/00

4.6
| (94) Avis | 97% recommandent ce produit
Brosse pour les peaux à imperfections
La brosse anti-imperfections réduit le sébum et élimine les cellules mortes qui pourraient obstruer vos pores. Ses brins longs et souples nettoient en douceur et respectent les besoins des peaux sensibles et à imperfections.
Voir tous les avantages

Brosse pour les peaux à imperfections

  • Pour les peaux à imperfections

  • Pour une utilisation quotidienne

  • À remplacer tous les 3 mois

  • Facile à remplacer

Brosse pour les peaux à imperfections

Un nettoyage doux et efficace pour les peaux à imperfections. La brosse élimine les cellules mortes et le sébum plus efficacement qu'un nettoyage manuel, tout en respectant votre peau délicate. Les brins fins et longs aux extrémités doublement polies limitent les frottements sur la peau afin de réaliser un nettoyage en douceur. Pour une peau propre et saine parfaitement respectée. Développée en collaboration avec des experts de la peau.

Développé en collaboration avec des dermatologues

Des experts de la peau ont participé à la phase de développement de la brosse anti-imperfections afin de créer une brosse hygiénique et sûre pour les peaux à imperfections.

Améliore l'absorption de vos produits cosmétiques préférés

Améliore l'absorption de vos produits cosmétiques préférés

Le nettoyage du visage avec VisaPure élimine encore plus de restes de maquillage et de cellules mortes. Grâce à l'effet du nettoyage en profondeur, vos produits de soin préférés comme les crèmes et sérums sont mieux absorbés par la peau.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.6

sur 6

94

Avis

97%

recommandent ce produit

2

06/11/2017

France

France

Parfaite

J'ai la peau très fragile et j'avais peur que cette brosse soit encore trop abrasive, en fait non, elle est douce et n'abîme pas la peau. Elle fait des merveilles, ma peau est plus lumineuse et douce. A choisir les yeux fermés. Merci Philips

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure SC5991/10 Brosse nettoyante pour peau sensible

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure SC5991/10 Brosse nettoyante pour peau sensible

19/07/2017

France

France

Acheteur vérifié

Super produit

On ne s'est jamais vraiment lavé le visage tant que l'on a pas essayé VisaPure. J'ai une peau compliquée en termes d'imperfections, de pores dilatée... Et se produit me convient très bien. Seul bémol, on vous offre une brosse supplémentaire mais on ne la choisit pas. De ce fait, celle qu'on m'a envoyée n'étant pas adaptée à mon type de peau, elle est inutilisable pour moi.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure SC5996/00 Brosse points noirs et pores dilatés

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure SC5996/00 Brosse points noirs et pores dilatés

06/03/2017

France

France

RESPECT DE LA PEAU ET PERFORMANCE

J'ai eu le plaisir de recevoir ce produit en cadeau à Noël et après 2 mois d'utilisation j'ai assez de recul pour déposer mon avis. La brosse est très agréable à utiliser et respecte absolument la peau. La brosse nettoyante est très efficace pour un nettoyage en profondeur aussi bien pour le démaquillage. Je la combine avec l'embout rotatif pour les massages du visage qui est extrêmement agréable et qui détend absolument. L'appareil a une très bonne autonomie et se charge rapidement. Je recommande vivement ce produit et je remercie Philips de m'avoir envoyé une brosse complémentaire à la suite de cet achat.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure SC5993/00 Brosse nettoyante peau ultra-sensible

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure SC5993/00 Brosse nettoyante peau ultra-sensible

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