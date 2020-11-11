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Arrêté
Une peau rayonnante, fraîche et revitalisée
VisaPure Advanced est un appareil de soin du visage apportant une expertise professionnelle à vos habitudes de soin du visage. Votre peau est propre, douce, rayonnante, revitalisée et éclatante.
Technologie DualMotion sur mesure
Nettoyage, massage, contour des yeux
3 têtes, housse, support de rangement
2 réglages d'intensité
Les têtes sont faciles à nettoyer à l'eau chaude et au savon, dans le lavabo.
VisaPure Advanced est dotée de la technologie Double Action personnalisée. Chaque tête fournie avec votre VisaPure offre des niveaux prédéfinis de rotation et de vibration. Le manche et les nouveaux accessoires sont équipés d'une étiquette NFC innovante qui permet une reconnaissance intelligente de la tête. Cela signifie que le manche reconnaît immédiatement la tête qui est fixée. Vous bénéficiez ainsi des programmes dédiés de la technologie Double Action personnalisée, pour des soins de la peau aux effets différents.
Le nettoyage du visage avec VisaPure élimine encore plus de traces de maquillage et de cellules mortes, pour une peau éclatante. Grâce à l'effet du nettoyage en profondeur, vos produits de soin préférés comme les crèmes et sérums sont mieux absorbés par la peau.
Récompenses
4.6
sur 6
927
Avis
96%
recommandent ce produit
Magcj
11/11/2020
België
Acheteur vérifié
Je ne peux plus m’en passer
J’adore cette brosse et ses accessoires Ma beau est visiblement plus belle Un vrai soin de beauté à domicile
Avantages
Les accessoires de massage pour ke visage et pour les yeux ainsi que les différentes brosses
Contre
Le prix peut freiner
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5370/10 Appareil de soin du visage
Date d'utilisation 2019-10-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5370/10 Appareil de soin du visage
Date d'utilisation 2019-10-11
Caroleric
15/04/2018
België
J'adore
Mon visage rajeunit à tel point que ma fille l'a adopté .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage
Emi1rom
04/02/2016
België
Acheteur vérifié
Excellent produit que je recommande
Il fait ce qu'il dit ! Une peau belle jour après jour !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5340/10 Appareil de soin du visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5340/10 Appareil de soin du visage
10 x plus efficace qu'un nettoyage manuel, mais tout aussi doux. Par rapport à un démaquillage manuel.