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Arrêté
Une peau impeccable, douce et éclatante
Philips VisaPure Essential propose une nouvelle technologie révolutionnant vos habitudes quotidiennes de soin du visage, sans effort supplémentaire. La solution idéale pour une peau impeccable, douce et éclatante.
Technologie DualMotion
Nettoyage
1 brosse nettoyante
1 réglage d'intensité
Philips VisaPure Essential propose une nouvelle technologie révolutionnant vos habitudes quotidiennes de nettoyage du visage, sans effort supplémentaire. La solution idéale pour une peau impeccable, douce et éclatante.
La brosse combine rotation et vibration. La vibration désintègre doucement les impuretés superficielles telles que les cellules mortes et les résidus de maquillage. La rotation élimine les impuretés. Ce double système rotatif vibratoire permet un nettoyage en profondeur. Votre toilette du visage devient une expérience unique et agréable.
Un visage comprend différentes zones. Le minuteur intelligent par zone vous indique au moyen d'une courte pause qu'il est temps de passer à la zone de peau suivante. L'appareil s'arrête automatiquement à la fin du programme de soin pour tout le visage. Le programme de nettoyage dure 1 minute.
4.5
sur 6
1879
Avis
94%
recommandent ce produit
Bella Isa
11/10/2019
België
Acheteur vérifié
J attend le cadeau merci
Je conseil ce produit avec plaisir J ai vu une démo
Avantages
Super proprie visare
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Essential BSC200/01 Appareil de nettoyage du visage Basic
Date d'utilisation 2018-09-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Essential BSC200/01 Appareil de nettoyage du visage Basic
Date d'utilisation 2018-09-11
respire
11/08/2015
België
Acheteur vérifié
Très bon produit
Oh! Je suis très satisfaite de ce produit qui a rendu ma peau nettement plus belle! Il faut avoir la patience de le faire tous les jours pour être récompensée au bout de quelques mois et obtenir des résultats plus que satisfaisants. Une petite suggestion: un étui pour le transporter lorsqu’on voyage souvent comme moi, n'aurait pas été superflu, que du contraire! Merci! S
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage
Lolo300174
27/03/2015
België
je suis totalement satisfaite
J'utilise cette brosse depuis plus ou moins 2 mois maintenant 2 à 3 fois par semaine, car j'ai la peau sensible et mon esthéticienne m'a conseillée de ne pas le faire tout les jours. Et franchement je suis vraiment stupéfaite du résultat, ma peau est vraiment nette ainsi que le cou. Je fait beaucoup de sport et la transpiration dans le cou est un problème car elle laisse la saleté des pores là et grace à la brosse elle est nettoyée correctement. C'est un cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire et je suis ravie de l'avoir reçu, car depuis longtemps je me disait que j'allais en achetée une et ma meilleures amie me l'a offert. Parfait.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage
10 x plus efficace qu'un nettoyage manuel, mais tout aussi doux. Par rapport à un démaquillage manuel.