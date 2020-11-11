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Arrêté

VisaPure AdvancedAppareil de soin du visage

SC5371/10

4.6

| (927) Avis | 96% recommandent ce produit

2 Récompenses

Révélez une peau visiblement nette, lisse et revitalisée

Aide à réduire la visibilité des pores au bout d'une seule séance.

Voir tous les avantages

Avec un nettoyage de précision de la zone autour du nez

Révélez une peau visiblement nette, lisse et revitalisée

  • Technologie DualMotion sur mesure

  • Pores dilatés, précision et massage

  • 3 têtes, housse, support de rangement

  • 2 réglages d'intensité

Étape 1 : nettoyage des pores

Étape 1 : nettoyage des pores

La brosse points noirs et pores dilatés vous aide à réduire la visibilité des pores. Résultats immédiats observés chez 9 femmes sur 10.

Étape 2 : nettoyage de précision

Étape 2 : nettoyage de précision

La brosse de précision est spécialement conçue pour atteindre et nettoyer les zones difficiles d'accès, autour du nez, par exemple. Elle dispose également d'un programme personnalisé dont les rotations plus intenses et la durée de traitement plus court sont adaptées à la zone du nez, pour une peau impeccable.

Étape 3 : massage revitalisant

Étape 3 : massage revitalisant

La tête de massage revitalisant avec programme Double Action personnalisée augmente la circulation sanguine et redonne vie à votre peau. Elle fait ressortir son éclat naturel, pour une peau qui apparaît revitalisée et pleine de santé.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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  • Image de AWARD-3620250

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

927

Avis

96%

recommandent ce produit

11/11/2020

België

België

Acheteur vérifié

Je ne peux plus m’en passer

J’adore cette brosse et ses accessoires Ma beau est visiblement plus belle Un vrai soin de beauté à domicile

Avantages

Les accessoires de massage pour ke visage et pour les yeux ainsi que les différentes brosses

Contre

Le prix peut freiner

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5370/10 Appareil de soin du visage

Date d'utilisation 2019-10-11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5370/10 Appareil de soin du visage

Date d'utilisation 2019-10-11

15/04/2018

België

België

J'adore

Mon visage rajeunit à tel point que ma fille l'a adopté .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage

04/02/2016

België

België

Acheteur vérifié

Excellent produit que je recommande

Il fait ce qu'il dit ! Une peau belle jour après jour !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5340/10 Appareil de soin du visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5340/10 Appareil de soin du visage

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