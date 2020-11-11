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Arrêté
Révélez une peau visiblement nette, lisse et revitalisée
Aide à réduire la visibilité des pores au bout d'une seule séance.
Technologie DualMotion sur mesure
Pores dilatés, précision et massage
3 têtes, housse, support de rangement
2 réglages d'intensité
La brosse points noirs et pores dilatés vous aide à réduire la visibilité des pores. Résultats immédiats observés chez 9 femmes sur 10.
La brosse de précision est spécialement conçue pour atteindre et nettoyer les zones difficiles d'accès, autour du nez, par exemple. Elle dispose également d'un programme personnalisé dont les rotations plus intenses et la durée de traitement plus court sont adaptées à la zone du nez, pour une peau impeccable.
La tête de massage revitalisant avec programme Double Action personnalisée augmente la circulation sanguine et redonne vie à votre peau. Elle fait ressortir son éclat naturel, pour une peau qui apparaît revitalisée et pleine de santé.
Récompenses
4.6
sur 6
927
Avis
96%
recommandent ce produit
Magcj
11/11/2020
België
Acheteur vérifié
Je ne peux plus m’en passer
J’adore cette brosse et ses accessoires Ma beau est visiblement plus belle Un vrai soin de beauté à domicile
Avantages
Les accessoires de massage pour ke visage et pour les yeux ainsi que les différentes brosses
Contre
Le prix peut freiner
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5370/10 Appareil de soin du visage
Date d'utilisation 2019-10-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5370/10 Appareil de soin du visage
Date d'utilisation 2019-10-11
Caroleric
15/04/2018
België
J'adore
Mon visage rajeunit à tel point que ma fille l'a adopté .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage
Emi1rom
04/02/2016
België
Acheteur vérifié
Excellent produit que je recommande
Il fait ce qu'il dit ! Une peau belle jour après jour !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5340/10 Appareil de soin du visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5340/10 Appareil de soin du visage