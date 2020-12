Améliore l'absorption de vos produits cosmétiques préférés

Le nettoyage du visage avec VisaPure élimine encore plus de traces de maquillage et de cellules mortes, pour une peau éclatante. Grâce à l'effet du nettoyage en profondeur, vos produits de soin préférés comme les crèmes et sérums sont mieux absorbés par la peau.