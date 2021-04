Brosses nettoyantes spécialement conçues pour des soins qui répondent aux besoins de votre peau.



La brosse VisaPure est souple, douce et offre la plus incroyable sensation à votre peau. Il y a, pour chaque type de peau, une brosse qui permet un nettoyage optimal du visage. Que vous ayez une peau normale, grasse ou sensible, chez nous, vous trouverez une tête de brosse qui vous convient. Avec Philips VisaPure, vous obtenez le soin du visage que vous méritez. Toutes les brosses sont faciles à nettoyer ; vous pouvez juste les laver sous le robinet avec de l’eau chaude et du savon. Très pratique ! Pour les meilleurs résultats nous vous recommandons de remplacer votre brosse tous les trois mois.