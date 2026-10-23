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Tire-laits et soin
Mother pumping breast milk hands-free while multi-tasking

Philips Avent Hands-free

Libérez vos mains. Libérez-vous du temps.

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La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

Le meilleur tire-lait de Philips Avent

Imite le rythme de succion de votre bébé pour une expression efficace2. Doté d'un moteur silencieux, d'une téterelle en silicone doux et de flacons de recueil ultra-légers.

Photo du produit standard
Photo de produit alternative
Photo de produit alternative

Un tirage efficace* grâce à un rythme qui imite celui de votre bébé

Personne ne sait mieux téter que bébé ! C'est pourquoi notre tire-lait électrique mains libres reproduit le rythme de tétée naturel de votre bébé, afin que vous puissiez trouver votre propre rythme pour une expression efficace* et un débit de lait optimal. Avec jusqu'à 85 aspirations par minute, le tire-lait ma...

Imite le rythme de tétée de bébé
Moteur de qualité hospitalière

Tire-lait silencieux de qualité hospitalière

Cet appareil compact et portable est équipé d'un bloc moteur délivrant la puissance de niveau hospitalier attendue d'un tire-lait classique. Grâce à sa batterie rechargeable, ce bloc moteur sans fil vous permet de tirer votre lait avec puissance et discrétion, où que vous soyez.

Les téterelles en silicone épousent la forme de votre poitrine

Nos téterelles en silicone SkinSense uniques ont été conçues pour offrir un confort optimal. Elles épousent en douceur la forme de votre poitrine grâce à la chaleur naturelle de votre corps. Elles sont fabriquées en silicone de qualité alimentaire pour une tranquillité d'esprit totale.

Téterelles SkinSense uniques
Surveillez votre débit de lait grâce à nos coquilles recueille-lait entièrement transparentes

Surveillez votre débit de lait grâce à nos coquilles recueille-lait entièrement transparentes

Grâce à nos flacons de recueil transparents, visualisez le volume de lait tiré et optimisez votre production en ajustant la position de votre mamelon. Pour un tirage en toute confiance de la première goutte à la dernière.

Bougez librement grâce aux coquilles recueille-lait ultra-légères

Bougez librement grâce aux coquilles recueille-lait ultra-légères

Chaque coquille recueille-lait pèse un peu plus de 100 grammes à vide, soit jusqu'à trois fois moins qu'un tire-lait entièrement mains libres. Les coquilles se placent confortablement dans le soutien-gorge, pour un résultat quasiment invisible.

Un confort optimal pour une mobilité maximale

Un confort optimal pour une mobilité maximale

Notre tire-lait est fourni avec un cordon de transport tressé et un clip pour vêtements, permettant de porter le bloc moteur en bandoulière ou fixé à votre taille. Choisissez la méthode qui vous convient, pour un appareil toujours à portée de main. Le raccord de tube et le cordon réglable vous permettent de l'ajuster avec précision.

Spécificités Techniques

Avez-vous vérifié la taille de vos mamelons ?

Utilisez notre guide des tailles pour mesurer vos mamelons et nous vous recommanderons la taille qui vous convient.

Outil de détermination de la taille des mamelons
Une expression efficace[disclaimer:2] qui vous libère du temps

Libérez vos mains. Libérez votre temps.

Une expression efficace2 qui vous libère du temps

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4.5

sur 6

178

Avis

91%

recommandent ce produit

22/03/2025

France

France

un bon produit, une belle découverte

bonjour, j'ai mis une très bonne note à ce produit car je l'ai trouvé très bien et pratique. étant une maman qui est active car je peux faire pleins de choses pendant que je tire mon lait. il prends peu de place donc je peux l'emmener de partout quand je sors. en plus il est discret et léger donc je peux dire que c'est une belle création et que ça change des anciens tire lait.une bonne note pour un produit qui m'a bien plu et que je continue à utiliser.

Avantages

pratique, facilité de d'entretien et prends peu de place donc on peut l'emmener partout

Contre

pour l'instant aucun

Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple

Date d'utilisation 2024-02-22

Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple

Date d'utilisation 2024-02-22

16/03/2025

France

France

Vraiment au top !

Très silencieux, il est facile à utiliser. Il est rapide, et son système d’accroche permet de vaquer à ses occupations sans être gêné. Il n’est pas douloureux ce qui est un très très gros avantage ! Je l’adore et il me change la vie !

Avantages

Indolore et très rapide

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple

Date d'utilisation 2025-02-16

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple

Date d'utilisation 2025-02-16

11/03/2025

France

France

Un tire-lait confortable et performant

J'utilise ce tire-lait tous les midis au travail. Je le trouve discret, pas besoin de le tenir, il suffit de glisser la coquille dans le soutien-gorge. Le tire-lait est relativement silencieux comparé à d'autres marques que j'ai pu utiliser. De plus, on peut régler la succion du tire-lait pour un tirage confortable. Le tire-lait est léger, facile à transporter partout. Le tirage est efficace, une seule coquille suffit pour recueillir tout le lait et dans le cas des mamans qui auraient une lactation plus abondantes, il suffit de vider le lait entre les deux tirages. Le seul bémol de ce produit, c'est que c'est un tire-lait simple donc il faut tirer un sein après l'autre, ce qui est plus long. Néanmoins, je recommande fortement ce produit pour sa discrétion, sa légèreté, son confort et son efficacité. Il me permet de continuer d'allaiter mon enfant tout en travaillant.

Avantages

Discret, efficace, confortable

Contre

C'est un tire-lait simple donc une seule coquille de recueil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple

Date d'utilisation 2025-02-11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple

Date d'utilisation 2025-02-11

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  2. L'efficacité est liée à la performance technique du produit. 

  1. Le terme « efficace » fait référence aux performances techniques du produit.

  2. Référence à la fréquence d'aspiration du tire-lait.

  3. basé sur notre gamme complète de téterelles et d'inserts.