Un confort optimal pour une mobilité maximale

Notre tire-lait est fourni avec un cordon de transport tressé et un clip pour vêtements, permettant de porter le bloc moteur en bandoulière ou fixé à votre taille. Choisissez la méthode qui vous convient, pour un appareil toujours à portée de main. Le raccord de tube et le cordon réglable vous permettent de l'ajuster avec précision.