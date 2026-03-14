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  • Libérez vos mains. Libérez-vous du temps.
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Nouveau

Philips Avent Single Electric Breast PumpGamme Natural Care mains libres

SCF494/11

4.4
| (24) Avis | 100% recommandent ce produit
Libérez vos mains. Libérez-vous du temps.
Votre bébé et votre temps sont précieux. Retrouvez votre liberté de mouvement avec le tire-lait mains libres Philips Avent Natural Care. Conçu pour imiter le rythme de tétée de votre bébé, il offre des performances dignes d'un modèle hospitalier dans un design discret et anti-fuites.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

recommandée par les mamans du monde entier1

Comme le rythme de tétée de bébé

Libérez vos mains. Libérez-vous du temps.

  • Ce tire-lait de qualité hospitalière imite le rythme de tétée de votre bébé

  • Flacons transparents avec éclairage intérieur

  • Facile à nettoyer et à assembler grâce au nombre réduit de pièces

  • Adapté à 99 % des mamans

  • Téterelle SkinSense unique

La liberté de tirer votre lait où que vous soyez

La liberté de tirer votre lait où que vous soyez

Notre premier tire-lait mains libres offre des performances de qualité hospitalière dans un format léger qui se glisse confortablement dans votre soutien-gorge. Et vous pouvez l'emporter partout : sur le canapé, au bureau ou en promenade dans le quartier. C'est vous qui décidez.

Des performances de qualité hospitalière, en format mains libres

Des performances de qualité hospitalière, en format mains libres

Contrairement aux autres tire-laits mains-libres, vous n'avez pas à choisir entre liberté et efficacité. Notre moteur offre des performances de qualité hospitalière : c'est un tire-lait traditionnel, avec un avantage mains-libres supplémentaire. Les batteries rechargeables permettent de tirer votre lait discrètement où que vous soyez.

Un tirage efficace* grâce à un rythme qui imite celui de votre bébé

Un tirage efficace* grâce à un rythme qui imite celui de votre bébé

Notre premier tire-lait mains libres imite le rythme de tétée de votre bébé. Résultat : il est jusqu'à deux fois plus rapide que la plupart des autres tire-laits mains-libres**. Après tout, les experts, ce sont les bébés. C'est pourquoi nous avons conçu ce tire-lait pour vous permettre d'optimiser votre production de lait, tout en vous faisant gagner un temps précieux.

Spécificités Techniques

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 6

24

Avis

100%

recommandent ce produit

1

14/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolle Milchpumpe zur Unterstützung

Tolle Pumpe mit sehr guter Funktion. Das integrierte Licht ist super für lange Nächte Beim abpumpen und die Anwendung ist selbsterklärend. Reinigung etc. Ist auch easy!

Avantages

Modern , Licht, abpumpen ohne Kabel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

12/03/2026

Deutschland

Deutschland

Das Produkt macht mein Leben leichter

Die Milchpumpen waren leicht leise und bequem. Leicht auseinander zu bauen und leicht sauber zu machen. Es ist easy sie zu steuern u d ich kann alles erledigen während sie Milch appumpen

Cet avis concerne le produit Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

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12/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolle Milchpumpen mit angenehmen tragekomfort

Im Großen und Ganzen ein Produkt, die das erreicht, was man sich wünscht. Angenehmer tragekompfort und keine Schmerzen beim abpumpen. Eine Kleinigkeit: man sieht nicht auf anhieb wie viel Milch abgepumpt wurde. Erst, wenn eine bestimmte Milliliter Anzahl erreicht ist

Cet avis concerne le produit Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar

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  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023 

  1. Le terme « efficace » fait référence aux performances techniques du produit.

  2. Fait référence à la fréquence d'aspiration du tire-lait.