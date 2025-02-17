Un tirage efficace* grâce à un rythme qui imite celui de votre bébé

Notre premier tire-lait mains libres imite le rythme de tétée de votre bébé. Résultat : il est jusqu'à deux fois plus rapide que la plupart des autres tire-laits mains-libres**. Après tout, les experts, ce sont les bébés. C'est pourquoi nous avons conçu ce tire-lait pour vous permettre d'optimiser votre production de lait, tout en vous faisant gagner un temps précieux.