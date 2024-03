Si votre produit est concerné, il est important de noter que vous devez cesser d'utiliser le babyphone et le débrancher de la prise électrique. Veuillez contacter votre équipe locale du Service Consommateurs pour faire remplacer votre babyphone au Contact. Assurez-vous d'avoir votre babyphone avec le code de date de production à portée de main lorsque vous appelez. Si votre produit n'est pas concerné, vous n'avez pas besoin de prendre d'autres mesures. Nous tenons à vous assurer que le produit que vous avez sous la main peut être utilisé en toute sécurité et qu'il n'est pas concerné par l'action de remplacement. Tous les autres babyphones utilisent un type de batterie différent.

Nous vous remercions par avance de votre attention et de votre compréhension et nous nous excusons pour les désagréments causés.