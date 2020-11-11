Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
Technologie DualMotion sur mesure
Peaux sensibles, massage, contour
3 têtes, housse, support de rangement
2 réglages d'intensité
Des dermatologues asiatiques et européens ont pris part à la phase de développement de la brosse sensible intelligente afin de s'assurer que les besoins spécifiques aux peaux sensibles et facilement irritables sont entièrement pris en compte.
VisaPure Advanced et sa brosse nettoyante intelligente, spécialement conçue pour les peaux sensibles, nettoie la peau en douceur, pour une peau nette et éclatante. Les 32 000 brins ultra-fins sont conçus pour un nettoyage en douceur. L'étiquette intelligente NFC intégrée à la brosse permet de programmer celle-ci de manière à ce qu'elle produise des niveaux de rotation et de vibration moins élevés, pendant un temps plus court, pour un fonctionnement plus adapté à votre peau fragile. Profitez des bienfaits d'une tête de brosse personnalisée, qui respecte vos besoins, avec des niveaux d'intensité adaptés à votre peau.
La tête de massage revitalisant réalise un massage relaxant et revitalisant. Elle détend les petits muscles faciaux, pour un effet revigorant. Elle fait ce que les mains ne peuvent pas faire : vous avez l'impression que 750 doigts massent en douceur votre peau. Outre son effet relaxant, le massage procure de nombreux avantages à votre peau. Elle stimule la circulation sanguine, favorise l'apport d'oxygène et de nutriments à la peau, pour des bienfaits importants et des peaux sensibles éclatantes de santé.
4.6
sur 6
927
Avis
96%
recommandent ce produit
Magcj
11/11/2020
België
Acheteur vérifié
Je ne peux plus m’en passer
J’adore cette brosse et ses accessoires Ma beau est visiblement plus belle Un vrai soin de beauté à domicile
Avantages
Les accessoires de massage pour ke visage et pour les yeux ainsi que les différentes brosses
Contre
Le prix peut freiner
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5370/10 Appareil de soin du visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5370/10 Appareil de soin du visage
Caroleric
15/04/2018
België
J'adore
Mon visage rajeunit à tel point que ma fille l'a adopté .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5363/10 Appareil de soin du visage
Emi1rom
04/02/2016
België
Acheteur vérifié
Excellent produit que je recommande
Il fait ce qu'il dit ! Une peau belle jour après jour !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5340/10 Appareil de soin du visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Advanced SC5340/10 Appareil de soin du visage