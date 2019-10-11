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Arrêté

VisaPure EssentialAppareil de nettoyage pour le visage

SC5278/13

4.5

| (1879) Avis | 94% recommandent ce produit

Un nettoyage en douceur efficace, pour les peaux à imperfections

VisaPure anti-imperfections cible les deux étapes qui précèdent la formation d'une imperfection, pour des résultats supérieurs à ceux observés avec un nettoyage manuel : la peau est moins grasse et elle est débarrassée des cellules mortes qui risquent de boucher les pores.

Voir tous les avantages

Meilleur contrôle du sébum qu'avec un nettoyage manuel

Un nettoyage en douceur efficace, pour les peaux à imperfections

  • Technologie DualMotion

  • Nettoyage

  • 2 brosses anti-imperfections

  • 2 réglages d'intensité

Brins longs et fins plus efficaces pour nettoyer les pores que les mains

Brins longs et fins plus efficaces pour nettoyer les pores que les mains

La brosse VisaPure anti-imperfections est dotée de brins longs et fins plus efficaces pour atteindre les pores afin de rendre la peau moins grasse et d'éliminer les cellules mortes qui pourraient boucher les pores.

Brins en nylon absorbant peu d'eau

Lors de la phase de développement de la brosse anti-imperfections, nous avons eu à cœur de limiter l'effet des mauvaises bactéries. C'est pourquoi nous avons collaboré avec des dermatologues et des bactériologistes de renom pour créer une brosse qui absorbe très peu d'eau, ce qui lui permet de sécher rapidement, et ainsi, d'éviter que les bactéries ne se développent.

Brosse suffisamment douce pour les peaux à imperfections

Brosse suffisamment douce pour les peaux à imperfections

Différents médecins et dermatologues ont pris part à la phase de développement de la brosse anti-imperfections afin de garantir que les besoins spécifiques aux peaux à imperfections sont entièrement pris en compte.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

1879

Avis

94%

recommandent ce produit

11/10/2019

België

België

Acheteur vérifié

J attend le cadeau merci

Je conseil ce produit avec plaisir J ai vu une démo

Avantages

Super proprie visare

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Essential BSC200/01 Appareil de nettoyage du visage Basic

Date d'utilisation 2018-09-11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Essential BSC200/01 Appareil de nettoyage du visage Basic

Date d'utilisation 2018-09-11

11/08/2015

België

België

Acheteur vérifié

Très bon produit

Oh! Je suis très satisfaite de ce produit qui a rendu ma peau nettement plus belle! Il faut avoir la patience de le faire tous les jours pour être récompensée au bout de quelques mois et obtenir des résultats plus que satisfaisants. Une petite suggestion: un étui pour le transporter lorsqu’on voyage souvent comme moi, n'aurait pas été superflu, que du contraire! Merci! S

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage

27/03/2015

België

België

je suis totalement satisfaite

J'utilise cette brosse depuis plus ou moins 2 mois maintenant 2 à 3 fois par semaine, car j'ai la peau sensible et mon esthéticienne m'a conseillée de ne pas le faire tout les jours. Et franchement je suis vraiment stupéfaite du résultat, ma peau est vraiment nette ainsi que le cou. Je fait beaucoup de sport et la transpiration dans le cou est un problème car elle laisse la saleté des pores là et grace à la brosse elle est nettoyée correctement. C'est un cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire et je suis ravie de l'avoir reçu, car depuis longtemps je me disait que j'allais en achetée une et ma meilleures amie me l'a offert. Parfait.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage

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