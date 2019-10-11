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Arrêté
Un nettoyage en douceur efficace, pour les peaux à imperfections
VisaPure anti-imperfections cible les deux étapes qui précèdent la formation d'une imperfection, pour des résultats supérieurs à ceux observés avec un nettoyage manuel : la peau est moins grasse et elle est débarrassée des cellules mortes qui risquent de boucher les pores.
Technologie DualMotion
Nettoyage
2 brosses anti-imperfections
2 réglages d'intensité
La brosse VisaPure anti-imperfections est dotée de brins longs et fins plus efficaces pour atteindre les pores afin de rendre la peau moins grasse et d'éliminer les cellules mortes qui pourraient boucher les pores.
Lors de la phase de développement de la brosse anti-imperfections, nous avons eu à cœur de limiter l'effet des mauvaises bactéries. C'est pourquoi nous avons collaboré avec des dermatologues et des bactériologistes de renom pour créer une brosse qui absorbe très peu d'eau, ce qui lui permet de sécher rapidement, et ainsi, d'éviter que les bactéries ne se développent.
Différents médecins et dermatologues ont pris part à la phase de développement de la brosse anti-imperfections afin de garantir que les besoins spécifiques aux peaux à imperfections sont entièrement pris en compte.
4.5
sur 6
1879
Avis
94%
recommandent ce produit
Bella Isa
11/10/2019
België
Acheteur vérifié
J attend le cadeau merci
Je conseil ce produit avec plaisir J ai vu une démo
Avantages
Super proprie visare
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Essential BSC200/01 Appareil de nettoyage du visage Basic
Date d'utilisation 2018-09-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Essential BSC200/01 Appareil de nettoyage du visage Basic
Date d'utilisation 2018-09-11
respire
11/08/2015
België
Acheteur vérifié
Très bon produit
Oh! Je suis très satisfaite de ce produit qui a rendu ma peau nettement plus belle! Il faut avoir la patience de le faire tous les jours pour être récompensée au bout de quelques mois et obtenir des résultats plus que satisfaisants. Une petite suggestion: un étui pour le transporter lorsqu’on voyage souvent comme moi, n'aurait pas été superflu, que du contraire! Merci! S
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage
Lolo300174
27/03/2015
België
je suis totalement satisfaite
J'utilise cette brosse depuis plus ou moins 2 mois maintenant 2 à 3 fois par semaine, car j'ai la peau sensible et mon esthéticienne m'a conseillée de ne pas le faire tout les jours. Et franchement je suis vraiment stupéfaite du résultat, ma peau est vraiment nette ainsi que le cou. Je fait beaucoup de sport et la transpiration dans le cou est un problème car elle laisse la saleté des pores là et grace à la brosse elle est nettoyée correctement. C'est un cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire et je suis ravie de l'avoir reçu, car depuis longtemps je me disait que j'allais en achetée une et ma meilleures amie me l'a offert. Parfait.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit VisaPure Essential SC5265/12 Appareil de nettoyage pour le visage