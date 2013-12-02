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  • Opzetborstel voor huid met onzuiverheden
  • Opzetborstel voor huid met onzuiverheden
  • Opzetborstel voor huid met onzuiverheden
  • Opzetborstel voor huid met onzuiverheden

Niet meer leverbaar

VisaPureOpzetborstel tegen onzuiverheden

SC5994/00

4.6
| (94) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan
Opzetborstel voor huid met onzuiverheden
De opzetborstel tegen onzuiverheden verwijdert talg en dode huidcellen die uw poriën kunnen verstoppen. Lange en zachte borstelharen zorgen voor een zachte reiniging en zijn speciaal gemaakt voor de gevoelige huid met onzuiverheden.
Bekijk alle voordelen

Opzetborstel voor huid met onzuiverheden

  • Voor huid die neigt naar onzuiverheden

  • Voor dagelijks gebruik

  • Elke 3 maanden vervangen

  • Eenvoudig te vervangen

Borstel voor de huid die neigt naar onzuiverheden

Effectieve en zachte reiniging voor de huid die neigt naar onzuiverheden. De borstel verwijdert dode huidcellen en talg beter dan alleen uw handen en is extra zacht voor uw gevoelige huid. De borstelharen zijn dun en lang en de uiteinden zijn twee keer afgewerkt, waardoor wrijving op de huid wordt verminderd voor een zachtere reiniging. Een extra zachte manier om een schone en gezonde huid te krijgen. Ontwikkeld met dermatologen.

Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen

Bij de ontwikkelingsfase van de borstel tegen onzuiverheden waren vooraanstaande dermatologen betrokken zodat de borstel hygiënisch is en veilig voor gebruik op de huid met onzuiverheden.

Verbetert de opname van uw favoriete huidverzorgingsproducten

Verbetert de opname van uw favoriete huidverzorgingsproducten

Reinigen met VisaPure betekent dat u meer make-upresten en doffe en dode huidcellen verwijdert. Dankzij de diepe reiniging, worden uw favoriete huidverzorgingsproducten zoals crèmes, serums en essences beter opgenomen door de huid.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

94

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

2

02/12/2013

België

België

er gaat niets boven dit ontsminkingsysteem. Handig, snel en grondig. Ik kan het enkel maar aanbevelen en de prijs ligt goed.

Een aanrader. Price/quality level is excellent. Excellent return on investment. In a minimum of time cleaning is accomplished.

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

17/12/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Perfect

Perfect voor de gevoelige huid. Ik kies altijd dit borsteltje omdat t zo goed bevalt.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5993/00 Opzetborstel voor de extra gevoelige huid

07/01/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Dit product doet het prima echt zoals beschreven! Geen onzin aankoop.

Ik ben er erg blij mee, het doet goed zijn werk. Een super aankoop.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure SC5992/10 Scrubborstel

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