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Niet meer leverbaar
Een schone, zachte en stralende huid
Philips VisaPure Essential is een nieuwe technologie die uw dagelijkse gezichtsverzorging een nieuwe dimensie geeft, zonder extra inspanning. Zachte reiniging voor een schone, zachte en stralende huid.
DualMotion-technologie
Reiniging
1 reinigingsborstel
1 intensiteitsstand
Philips VisaPure Essential is een nieuwe technologie die uw dagelijkse huidreiniging een nieuwe dimensie geeft, zonder extra inspanning. Zachte reiniging voor een schone, zachte en stralende huid.
De borstel roteert en vibreert. De verticale pulserende beweging maakt onzuiverheden zoals stof, dode huidcellen en make-upresten zachtjes los. De roterende beweging veegt de onzuiverheden weg en reinigt de huid diep. De gecoördineerde bewegingen van de borstelharen zorgen voor een grondige en aangename reiniging.
Het gezicht kan worden verdeeld in verschillende zones. De intelligente huidzonetimer laat u door middel van een korte pauze weten wanneer het tijd is om naar de volgende huidzone te gaan. Het apparaat stopt automatisch na een volledig gezichtsprogramma. De reinigingsprogramma duurt 1 minuut.
4.5
van 5
1879
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
CamilleMa
03/02/2019
België
Geverifieerde koper
Top product!
Mijn huid voelt enorm zacht aan sinds ik gebrukmaak van de Philips VisaPure Essential Basics.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential BSC200/01 Basic gezichtsreinigingsapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential BSC200/01 Basic gezichtsreinigingsapparaat
EvSm
09/08/2018
België
Geverifieerde koper
Goed product
De Visa Pure is makkelijk te gebruiken en ziet er ook mooi uit. Na twee weken zeer tevreden van het resultaat.
Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential SC5275/10 Gezichtsreinigingsapparaat
Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential SC5275/10 Gezichtsreinigingsapparaat
TinaVDB
03/05/2018
België
Geverifieerde koper
I love it
Ik ben enorm tevreden met deze aankoop. Sinds ik het elke avond gebruik is mijn huid zo zacht als een babykontje! :-) Ik lijk ook minder snel onzuiverheden te krijgen, mijn huid wordt hiermee heel goed gereinigd. Ik zou dit iedereen aanraden om de conditie van je huid te verbeteren. Plus, het voelt ook heerlijk aan & werkt ontspannend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential BSC200/01 Basic gezichtsreinigingsapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential BSC200/01 Basic gezichtsreinigingsapparaat
10x effectiever dan reinigen met de hand maar net zo zacht. Vergeleken met het handmatig verwijderen van make-up.