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Niet meer leverbaar

VisaPure EssentialGezichtsreinigingsapparaat

SC5265/12

4.5

| (1879) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan

Een schone, zachte en stralende huid

Philips VisaPure Essential is een nieuwe technologie die uw dagelijkse gezichtsverzorging een nieuwe dimensie geeft, zonder extra inspanning. Zachte reiniging voor een schone, zachte en stralende huid.

Bekijk alle voordelen

10 keer betere reiniging*

Een schone, zachte en stralende huid

  • DualMotion-technologie

  • Reiniging

  • 1 reinigingsborstel

  • 1 intensiteitsstand

10x betere reiniging voor schone en zachte huid

10x betere reiniging voor schone en zachte huid

Philips VisaPure Essential is een nieuwe technologie die uw dagelijkse huidreiniging een nieuwe dimensie geeft, zonder extra inspanning. Zachte reiniging voor een schone, zachte en stralende huid.

Unieke combinatie van rotatie en vibratie

Unieke combinatie van rotatie en vibratie

De borstel roteert en vibreert. De verticale pulserende beweging maakt onzuiverheden zoals stof, dode huidcellen en make-upresten zachtjes los. De roterende beweging veegt de onzuiverheden weg en reinigt de huid diep. De gecoördineerde bewegingen van de borstelharen zorgen voor een grondige en aangename reiniging.

Programma van 1 minuut (timer) voor het volledige gezicht.

Programma van 1 minuut (timer) voor het volledige gezicht.

Het gezicht kan worden verdeeld in verschillende zones. De intelligente huidzonetimer laat u door middel van een korte pauze weten wanneer het tijd is om naar de volgende huidzone te gaan. Het apparaat stopt automatisch na een volledig gezichtsprogramma. De reinigingsprogramma duurt 1 minuut.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

1879

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

03/02/2019

België

België

Geverifieerde koper

Top product!

Mijn huid voelt enorm zacht aan sinds ik gebrukmaak van de Philips VisaPure Essential Basics.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential BSC200/01 Basic gezichtsreinigingsapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential BSC200/01 Basic gezichtsreinigingsapparaat

09/08/2018

België

België

Geverifieerde koper

Goed product

De Visa Pure is makkelijk te gebruiken en ziet er ook mooi uit. Na twee weken zeer tevreden van het resultaat.

Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential SC5275/10 Gezichtsreinigingsapparaat

Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential SC5275/10 Gezichtsreinigingsapparaat

03/05/2018

België

België

Geverifieerde koper

I love it

Ik ben enorm tevreden met deze aankoop. Sinds ik het elke avond gebruik is mijn huid zo zacht als een babykontje! :-) Ik lijk ook minder snel onzuiverheden te krijgen, mijn huid wordt hiermee heel goed gereinigd. Ik zou dit iedereen aanraden om de conditie van je huid te verbeteren. Plus, het voelt ook heerlijk aan & werkt ontspannend.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential BSC200/01 Basic gezichtsreinigingsapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential BSC200/01 Basic gezichtsreinigingsapparaat

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  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. 10x effectiever dan reinigen met de hand maar net zo zacht. Vergeleken met het handmatig verwijderen van make-up.