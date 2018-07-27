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Niet meer leverbaar
Een stralende, gerevitaliseerde en frisse huid
VisaPure Advanced is een gezichtsverzorgingsapparaat waarmee u thuis geniet van professionele verzorging. Uw huid wordt stralend, verfrist en gerevitaliseerd. Geniet van een schone, zachte en verjongde huid met een gezonde gloed.
DualMotion-technologie op maat
Reiniging, massage, frisse ogen
3 opzetkoppen, reisetui, opbergpalet
2 intensiteitsstanden
U kunt de opzetkoppen eenvoudig reinigen. Gewoon wassen onder de kraan met warm water en zeep.
VisaPure Advanced is uitgerust met aangepaste DualMotion-technologie. Elke opzetkop die wordt geleverd met VisaPure heeft ingestelde niveaus van rotatie en trillingen. Zowel het handvat als de nieuwe hulpstukken zijn uitgerust met een innovatieve NFC-tag voor geavanceerde intelligente opzetkopherkenning. Dit betekent dat het handvat na het plaatsen van een opzetkop deze onmiddellijk herkent. Op deze manier kunt u genieten van speciale programma's met aangepaste DualMotion-technologie voor verschillende soorten huidverzorging.
Reinigen met VisaPure betekent dat u meer make-upresten en dode huidcellen verwijdert, waardoor dofheid afneemt. Dankzij de diepe reiniging worden uw favoriete huidverzorgingsproducten zoals crèmes, serums en essences beter opgenomen door de huid.
Prijzen
4.6
van 5
927
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
voetbalfan
27/07/2018
België
Geverifieerde koper
grondige reiniging
prima toestel voor een diepe,grondige reiniging van mijn gelaat. massage kop geeft een deugddoende gezichtsmassage. frisse ogen kop,geeft verkoeling aan de ogen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Vera43
24/03/2018
België
Geverifieerde koper
Gezichtsverzorging voor eigen wellness
zeer handig voor gebruik. Eerst reinigen met borsteltje. Daarna een zalige gezichtsmassage, mijn gezicht krijgt een betere doorbloeding. Waardoor ze gaat stralen. Snelle levering van extra Opzetborstel. Een aanrader!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
minouch2
23/08/2017
België
handig en snel een frisse huid
uitstekend apparaat,handig en snel in gebruik door goede gebruiksaanwijzing. diepe reiniging van het gelaat,gebruik op 2 standen,opzetborstel te gebruiken afhankelijk van je huidtype. massage opzetstuk voelt echt ontspannen. opzetstuk voor frisse ogen gebruik ik op stand 1,stand 2 trilling +massage is te hevig voor mij . alle onderdelen zijn makkelijk te reinigen onder de kraan met een milde zeep. Eerste resultaten zijn een frisse huid met een gezonde gloed,ik geloof erin dat dit apparaat een mooiere huid geeft bij dag dagelijks gebruik!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
10x effectiever dan reinigen met de hand maar net zo zacht. Vergeleken met het handmatig verwijderen van make-up.