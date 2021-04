De reinigingsborstels zijn precies afgestemd op wat jouw huid nodig heeft



VisaPure-opzetborstels zijn zijdezacht en geven je huid een ongelofelijk gevoel. Voor elk type huid is er een opzetborstel die zorgt voor optimale gezichtsreiniging. Of je nu een normale, vette of gevoelige huid hebt, bij ons vind je een opzetborstel die bij je past. Met Philips VisaPure krijg je de gezichtsverzorging die jij verdient. Alle opzetborstels zijn eenvoudig te reinigen; je kunt ze gewoon wassen onder de kraan met warm water en zeep. Wel zo handig! Voor het beste resultaat raden we je aan om elke drie maanden je opzetborstel te vervangen.