Een lange tijd opzoek geweest naar een babyfoon die zowel een ouderunit als app ondersteund. Bij het uitproberen van verschillende babyfoons die iets goedkoper waren dan de Philips babyfoon waren er altijd problemen. De ouderunit of app waren niet functioneel en de babyfoons werden retour gestuurd. Bij aankoop van de Beeldbabyfoon van Philips was ik direct te spreken over kwaliteit en verpakking waarin het product zat. Aansluiten was plug en play, de babymonitor werd direct herkend en de app was binnen enkele minuten geïnstalleerd. Het bereik van de monitor haalde de gehele woning, dit was bij geen enkele andere babyfoon gelukt, ook niet van de bekende merken. De app is handig en eenvoudig, de kwaliteit van het beeld is van superkwaliteit. Kortom een babyfoon die aan aan alle verwachtingen voldoet.