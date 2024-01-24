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Betaal later met Klarna
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Full HD-camera
Ouderunit met een batterijduur van 12 uur
Systeem voor veilige verbinding
Verbinden via de app: Baby Monitor+
Ons Secure Connect-systeem maakt gebruik van meerdere versleutelde koppelingen tussen de babyunit en de ouderunit en app. Voor een geruststellende sterke en veilige verbinding.
Je kleintje zien en horen, thuis en op afstand, met de Philips Avent Baby Monitor+-app. Door middel van wifi of mobiel internet kun je je kleintje vanaf elke plek in de gaten houden en op z'n gemak stellen.
De babyunit bevat een full HD-camera met nachtzicht en digitale zoom, voor duidelijke beelden van de kamer van je kleintje, dag en nacht.
4.1
van 5
365
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Duup
24/01/2024
België
Geverifieerde koper
Zeer betrouwbaar toestel met veel mogelijkheden
Veel mogelijkheden zoals op afstand kijken via babyfoon of smartphone. Je kan op afstand muziekje starten, foto of filmpje maken van speciale momenten. Ook als babyfoon op stil staat, kan je aan knipperlicht zien of er geluid is. Goede ontvangst qua signaal in onze woning, nochtans nieuwbouw en sterk geïsoleerd. Echt aanrader.
Voordelen
De goede app voor smartphone is echt een troef
Nadelen
Er is geen vermelding van het uur op het scherm (of we vinden niet hoe je dat kan toevoegen)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app
JaGut
03/10/2023
België
Geverifieerde koper
Top product
Een zeer degelijke babyfoon, heeft alles wat het moet hebben. Goed én ver ontvangst. Zeer tevreden van.
Voordelen
Helder beeld, goed geluid, ver bereik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app
Bayram Köksal
18/07/2022
België
Zeer kwalitatief!
Als je echt een heel goede Babyfoon zoekt. Dan is de Philips Avent Connected echt iets voor jou!! Een baby foon die zeer sterk is. De camera straalt als een zonnetje in ons Babykamer is ook niet traumatiserend voor een kind! Baby unit zelf is ook zeer sterk en stijlvol! Baby unit batterij plat? Geen zorgen je kan gerust verder kijken op je smartphone download de app Philips Avent baby monitor+ en verbindt je je app met je babyfoon en klaar is kees! + een haar scherpe beeld kwaliteit! is zeker een aanrader!!
Voordelen
Haarscherp beeldkwaliteit/Stijlvol/Zeeeeeer sterk/Handig ding!
Nadelen
Prijs is iets te zoutig maar is het waard!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app
Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023.
Tot wel 400 meter buitenshuis en 50 meter binnenshuis
In ecomodus na volledig opladen