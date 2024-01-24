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  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent
  • Zekerheid, waar je ook bent

Philips Avent ConnectedBeeldbabyfoon met app

SCD923/26

4.1
| (365) Reviews & awards | 80% beveelt dit product aan
Zekerheid, waar je ook bent
Houd je baby veilig en overal in de gaten met de Philips Avent-babyfoon. Met ons Secure Connect-systeem blijf je overal in huis verbonden met je kleintje en met de Baby Monitor+-app blijf je ook buitenshuis verbonden.
Bekijk alle voordelen
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Je baby in het vizier, thuis en op afstand

Zekerheid, waar je ook bent

  • Full HD-camera

  • Ouderunit met een batterijduur van 12 uur

  • Systeem voor veilige verbinding

  • Verbinden via de app: Baby Monitor+

Ontworpen om altijd in contact te blijven met je baby

Ons Secure Connect-systeem maakt gebruik van meerdere versleutelde koppelingen tussen de babyunit en de ouderunit en app. Voor een geruststellende sterke en veilige verbinding.

Full HD-camera met nachtzicht en digitale zoom

Je kleintje zien en horen, thuis en op afstand, met de Philips Avent Baby Monitor+-app. Door middel van wifi of mobiel internet kun je je kleintje vanaf elke plek in de gaten houden en op z'n gemak stellen.

Je mist geen enkel beweginkje of geluidje

De babyunit bevat een full HD-camera met nachtzicht en digitale zoom, voor duidelijke beelden van de kamer van je kleintje, dag en nacht.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

365

Reviews & awards

80%

beveelt dit product aan

24/01/2024

België

België

Geverifieerde koper

Zeer betrouwbaar toestel met veel mogelijkheden

Veel mogelijkheden zoals op afstand kijken via babyfoon of smartphone. Je kan op afstand muziekje starten, foto of filmpje maken van speciale momenten. Ook als babyfoon op stil staat, kan je aan knipperlicht zien of er geluid is. Goede ontvangst qua signaal in onze woning, nochtans nieuwbouw en sterk geïsoleerd. Echt aanrader.

Voordelen

De goede app voor smartphone is echt een troef

Nadelen

Er is geen vermelding van het uur op het scherm (of we vinden niet hoe je dat kan toevoegen)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app

03/10/2023

België

België

Geverifieerde koper

Top product

Een zeer degelijke babyfoon, heeft alles wat het moet hebben. Goed én ver ontvangst. Zeer tevreden van.

Voordelen

Helder beeld, goed geluid, ver bereik

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app

18/07/2022

België

België

Zeer kwalitatief!

Als je echt een heel goede Babyfoon zoekt. Dan is de Philips Avent Connected echt iets voor jou!! Een baby foon die zeer sterk is. De camera straalt als een zonnetje in ons Babykamer is ook niet traumatiserend voor een kind! Baby unit zelf is ook zeer sterk en stijlvol! Baby unit batterij plat? Geen zorgen je kan gerust verder kijken op je smartphone download de app Philips Avent baby monitor+ en verbindt je je app met je babyfoon en klaar is kees! + een haar scherpe beeld kwaliteit! is zeker een aanrader!!

Voordelen

Haarscherp beeldkwaliteit/Stijlvol/Zeeeeeer sterk/Handig ding!

Nadelen

Prijs is iets te zoutig maar is het waard!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een online tevredenheidsonderzoek dat wereldwijd is uitgevoerd onder 10.109 gebruikers van merken en producten voor moeder- en kindzorg in 2023. 

  1. Tot wel 400 meter buitenshuis en 50 meter binnenshuis

  2. In ecomodus na volledig opladen