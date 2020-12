Philips heeft keukenapparaten voor elke klus in de keuken! Zo ben je bij elk recept voorzien van de juiste hulpmiddelen om heerlijke gerechten klaar te maken. De apparaten zijn vaak toepasbaar voor meerdere soorten gerechten. Een goed voorbeeld is de keukenrobot. Met dit veelzijdige apparaat kan je allerlei gerechten maken met behulp van de bijgeleverde accessoires. Hierdoor is het eenvoudig om heerlijke muffins te bereiden, maar kan je bijvoorbeeld ook een heerlijke pavlova met aardbeien als nagerecht serveren. Door de veelzijdigheid van dit keukenapparaat creeër je in een handomdraai cake, brood, pizza, koekjes, smoothies, soep en nog veel meer.

De Philips blenders zijn keukenapparaten die ook erg veelzijdig te gebruiken zijn. De blenders hebben vaak meerdere snelheden waardoor ze ideaal zijn om te blenden, mixen en snijden. Denk hierbij aan heerlijke sapjes en smoothies, maar ook aan sauzen of dips. Gebruik voor de sapjes veel verschillende fruitsoorten waar veel vezels in zitten, zoals blauwe bessen.

De Philips keukenapparaten zijn eenvoudig in gebruik, maar ook erg makkelijk schoon te maken. Bij meerdere keukenapparaten is het mogelijk om onderdelen in de vaatwasser te wassen. Daarnaast staan zowel de blender, keukenrobot als Airfryer prachtig op het aanrecht door het toonaangevende design.