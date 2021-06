Maak de lekkerste smoothies, sauzen en soepen in een handomdraai met een Philips blender. Maar welke past het beste bij je? Dit is afhankelijk van wat je wilt maken, waar je hem neer wilt zetten en wat je budget is.

Je kunt kiezen voor een blender met een glazen of kunststof kan. Een glazen kan is vaak hittebestendig en kun je gebruiken om warme ingrediënten te mengen tot een soep of saus. Een kunststof kan heeft als voordeel dat hij minder zwaar aanvoelt tijdens het uitschenken. Als je graag smoothies maakt op basis van bevoren fruit of met ijsblokjes kun je het beste kiezen voor een blender met ijscrushfunctie.

Onze Innergizer is een alleskunner. Naast het blenden van ingrediënten en het malen van ijs, kan deze ook deeg maken. Ideaal als je zelf graag bakt. Ben je veel onderweg en drink je graag een zelfgemaakte smoothie? Kies dan voor een miniblender waarbij je de mengbeker eenvoudig kunt omtoveren tot een drinkfles.