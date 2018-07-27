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Niet meer leverbaar
DualMotion-technologie op maat
Gevoelig, massage en frisse ogen
3 opzetkoppen, reisetui, opbergpalet
2 intensiteitsstanden
Bij de ontwikkelingsfase van de intelligente borstel voor gevoelige huid waren Aziatische en Europese dermatologen betrokken, zodat er volledig rekening zou worden gehouden met de behoeften van de gevoelige, snel geïrriteerde huid.
VisaPure Advanced met de intelligente reinigingsborstel voor gevoelige huid reinigt de huid op een zachte manier, voor een zachte en stralende huid. De 32.000 ultradunne borstelharen zijn ontworpen voor een zachte reiniging. Dankzij een NFC-tag in de opzetborstel kunnen de rotaties, vibraties en de duur worden verminderd en afgestemd op uw gevoelige huid. Profiteer van de voordelen van een aangepaste opzetborstel die is afgestemd op uw behoeften, met de intensiteitsniveaus die geschikt zijn voor uw huid.
De opzetkop voor revitaliserende massage zorgt voor een revitaliserende en ontspannende massage. Hierdoor ontspannen de kleine spieren in het gezicht, voor een revitaliserende ervaring. De opzetkop doet precies wat handen niet kunnen. Het voelt alsof 750 tikbewegingen van zachte vingers zachtjes uw huid masseren. Naast de ontspannende effecten heeft massage een breed scala van voordelen voor uw huid. Het proces stimuleert de bloedsomloop, waardoor zuurstof en voedingsstoffen naar de huid komen voor een aanzienlijke verbetering en een gezonde gloed voor uw gevoelige huid.
4.6
van 5
927
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
voetbalfan
27/07/2018
België
Geverifieerde koper
grondige reiniging
prima toestel voor een diepe,grondige reiniging van mijn gelaat. massage kop geeft een deugddoende gezichtsmassage. frisse ogen kop,geeft verkoeling aan de ogen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Vera43
24/03/2018
België
Geverifieerde koper
Gezichtsverzorging voor eigen wellness
zeer handig voor gebruik. Eerst reinigen met borsteltje. Daarna een zalige gezichtsmassage, mijn gezicht krijgt een betere doorbloeding. Waardoor ze gaat stralen. Snelle levering van extra Opzetborstel. Een aanrader!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
minouch2
23/08/2017
België
handig en snel een frisse huid
uitstekend apparaat,handig en snel in gebruik door goede gebruiksaanwijzing. diepe reiniging van het gelaat,gebruik op 2 standen,opzetborstel te gebruiken afhankelijk van je huidtype. massage opzetstuk voelt echt ontspannen. opzetstuk voor frisse ogen gebruik ik op stand 1,stand 2 trilling +massage is te hevig voor mij . alle onderdelen zijn makkelijk te reinigen onder de kraan met een milde zeep. Eerste resultaten zijn een frisse huid met een gezonde gloed,ik geloof erin dat dit apparaat een mooiere huid geeft bij dag dagelijks gebruik!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis