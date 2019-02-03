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Niet meer leverbaar
Effectieve reiniging voor huid die neigt naar onzuiverheden
VisaPure tegen onzuiverheden bestrijdt de twee oorzaken van onzuiverheden en biedt zodoende betere resultaten dan reiniging met de hand: het maakt de huid minder vet en verwijdert dode huidcellen die de poriën kunnen verstoppen.
DualMotion-technologie
Reiniging
2 opzetborstels tegen onzuiverheden
2 intensiteitsstanden
De VisaPure-borstel tegen onzuiverheden heeft lang, dunne borstelharen die poriën beter kunnen bereiken en overmatig talg en dode huidcellen verwijderen die ervoor kunnen zorgen dat uw poriën verstopt raken.
Bij het ontwikkelen van de borstel tegen onzuiverheden wilden we het effect van slechte bacteriën verminderen. Daarom werkten we nauw samen met geroemde dermatologen en bacterie-experts. Samen hebben we een borstel ontwikkeld die zeer weinig water absorbeert zodat deze snel opdroogt en daardoor de ontwikkeling van bacteriën belemmert.
Bij de ontwikkelingsfase van de borstel tegen onzuiverheden waren meerdere artsen en dermatologen betrokken zodat er volledig rekening zou worden gehouden met de behoeften van de huid die neigt naar onzuiverheden.
4.5
van 5
1879
Reviews & awards
94%
beveelt dit product aan
CamilleMa
03/02/2019
België
Geverifieerde koper
Top product!
Mijn huid voelt enorm zacht aan sinds ik gebrukmaak van de Philips VisaPure Essential Basics.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential BSC200/01 Basic gezichtsreinigingsapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential BSC200/01 Basic gezichtsreinigingsapparaat
EvSm
09/08/2018
België
Geverifieerde koper
Goed product
De Visa Pure is makkelijk te gebruiken en ziet er ook mooi uit. Na twee weken zeer tevreden van het resultaat.
Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential SC5275/10 Gezichtsreinigingsapparaat
Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential SC5275/10 Gezichtsreinigingsapparaat
TinaVDB
03/05/2018
België
Geverifieerde koper
I love it
Ik ben enorm tevreden met deze aankoop. Sinds ik het elke avond gebruik is mijn huid zo zacht als een babykontje! :-) Ik lijk ook minder snel onzuiverheden te krijgen, mijn huid wordt hiermee heel goed gereinigd. Ik zou dit iedereen aanraden om de conditie van je huid te verbeteren. Plus, het voelt ook heerlijk aan & werkt ontspannend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential BSC200/01 Basic gezichtsreinigingsapparaat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential BSC200/01 Basic gezichtsreinigingsapparaat