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Niet meer leverbaar

VisaPure EssentialGezichtsreinigingsapparaat

SC5278/13

4.5

| (1879) Reviews & awards | 94% beveelt dit product aan

Effectieve reiniging voor huid die neigt naar onzuiverheden

VisaPure tegen onzuiverheden bestrijdt de twee oorzaken van onzuiverheden en biedt zodoende betere resultaten dan reiniging met de hand: het maakt de huid minder vet en verwijdert dode huidcellen die de poriën kunnen verstoppen.

Bekijk alle voordelen

Beter tegen een vettige huid dan reinigen met de hand

Effectieve reiniging voor huid die neigt naar onzuiverheden

  • DualMotion-technologie

  • Reiniging

  • 2 opzetborstels tegen onzuiverheden

  • 2 intensiteitsstanden

Dunne, lange borstelharen die poriën beter reinigen dan alleen handen

Dunne, lange borstelharen die poriën beter reinigen dan alleen handen

De VisaPure-borstel tegen onzuiverheden heeft lang, dunne borstelharen die poriën beter kunnen bereiken en overmatig talg en dode huidcellen verwijderen die ervoor kunnen zorgen dat uw poriën verstopt raken.

Borstelharen van nylon die weinig water absorberen

Bij het ontwikkelen van de borstel tegen onzuiverheden wilden we het effect van slechte bacteriën verminderen. Daarom werkten we nauw samen met geroemde dermatologen en bacterie-experts. Samen hebben we een borstel ontwikkeld die zeer weinig water absorbeert zodat deze snel opdroogt en daardoor de ontwikkeling van bacteriën belemmert.

Zacht genoeg voor de huid die neigt naar onzuiverheden

Zacht genoeg voor de huid die neigt naar onzuiverheden

Bij de ontwikkelingsfase van de borstel tegen onzuiverheden waren meerdere artsen en dermatologen betrokken zodat er volledig rekening zou worden gehouden met de behoeften van de huid die neigt naar onzuiverheden.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

1879

Reviews & awards

94%

beveelt dit product aan

03/02/2019

België

België

Geverifieerde koper

Top product!

Mijn huid voelt enorm zacht aan sinds ik gebrukmaak van de Philips VisaPure Essential Basics.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential BSC200/01 Basic gezichtsreinigingsapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential BSC200/01 Basic gezichtsreinigingsapparaat

09/08/2018

België

België

Geverifieerde koper

Goed product

De Visa Pure is makkelijk te gebruiken en ziet er ook mooi uit. Na twee weken zeer tevreden van het resultaat.

Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential SC5275/10 Gezichtsreinigingsapparaat

Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential SC5275/10 Gezichtsreinigingsapparaat

03/05/2018

België

België

Geverifieerde koper

I love it

Ik ben enorm tevreden met deze aankoop. Sinds ik het elke avond gebruik is mijn huid zo zacht als een babykontje! :-) Ik lijk ook minder snel onzuiverheden te krijgen, mijn huid wordt hiermee heel goed gereinigd. Ik zou dit iedereen aanraden om de conditie van je huid te verbeteren. Plus, het voelt ook heerlijk aan & werkt ontspannend.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential BSC200/01 Basic gezichtsreinigingsapparaat

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor VisaPure Essential BSC200/01 Basic gezichtsreinigingsapparaat

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