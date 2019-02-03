Ik heb een droge en zeer gevoelige huid en dit product werkt super voor mijn huid. Ik kan zelf de borstel voor normale huid goed verdragen! De droge plekken blijven tot nu toe weg (ze begonnen al weer lichtjes de kop op te steken nu het weer terug wat kouder is) en ik heb geen last van irritatie of oncomfortabel gevoel na gebruik. In tegendeel, mijn huid voelt altijd schoon en niet trekkerig. Ik merk ook dat mijn gezicht effectief beter gereinigd is dan vroeger. Na een maand zie je al dat mijn huid meer straalt en algemeen schoner eruit ziet. Ik gebruik het meestal 1x per dag.