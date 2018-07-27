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Niet meer leverbaar
Een zichtbaar schone, zuivere en gerevitaliseerde huid
Vermindert de zichtbaarheid van grote poriën na slechts één behandeling.
DualMotion-technologie op maat
Diepe reiniging, precisie en massage
3 opzetkoppen, reisetui, opbergpalet
2 intensiteitsstanden
De opzetborstel voor diepe reiniging helpt zichtbare poriën te verminderen. Bij 9 van de 10 vrouwen was het resultaat onmiddellijk zichtbaar.
De precisieborstel heeft een uniek ontwerp om de moeilijk bereikbare plekken, zoals die rond de neus, te bereiken en reinigen. De borstel heeft ook een speciaal programma, met intensere rotaties en een korte behandeltijd die erop is gericht het gebied rond de neus te reinigen voor een zuivere, verfijnde huid.
Met behulp van de opzetkop voor revitaliserende massage met het aangepaste DualMotion-programma verbetert u de bloedcirculatie en revitaliseert u uw huid. Zo gaat uw huid weer stralen en krijgt die een gezonde gloed.
Prijzen
4.6
van 5
927
Reviews & awards
96%
beveelt dit product aan
voetbalfan
27/07/2018
België
Geverifieerde koper
grondige reiniging
prima toestel voor een diepe,grondige reiniging van mijn gelaat. massage kop geeft een deugddoende gezichtsmassage. frisse ogen kop,geeft verkoeling aan de ogen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Vera43
24/03/2018
België
Geverifieerde koper
Gezichtsverzorging voor eigen wellness
zeer handig voor gebruik. Eerst reinigen met borsteltje. Daarna een zalige gezichtsmassage, mijn gezicht krijgt een betere doorbloeding. Waardoor ze gaat stralen. Snelle levering van extra Opzetborstel. Een aanrader!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
minouch2
23/08/2017
België
handig en snel een frisse huid
uitstekend apparaat,handig en snel in gebruik door goede gebruiksaanwijzing. diepe reiniging van het gelaat,gebruik op 2 standen,opzetborstel te gebruiken afhankelijk van je huidtype. massage opzetstuk voelt echt ontspannen. opzetstuk voor frisse ogen gebruik ik op stand 1,stand 2 trilling +massage is te hevig voor mij . alle onderdelen zijn makkelijk te reinigen onder de kraan met een milde zeep. Eerste resultaten zijn een frisse huid met een gezonde gloed,ik geloof erin dat dit apparaat een mooiere huid geeft bij dag dagelijks gebruik!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor VisaPure Advanced SC5370/10 Gezichtsverzorgingsapparaat voor thuis