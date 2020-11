Les têtes de brosse Philips Sonicare sont interchangeables avec tous les manches de brosse à dents électriques Sonicare, sauf ceux de PowerUp et Essence. Toutes les têtes de brosse Philips Sonicare se fixent et se retirent du manche de brosse à dents, permettant un emboîtement sûr, ainsi qu'un entretien et un nettoyage faciles.

