Ensemble, ils amèneront à de meilleurs résultats et à une meilleure observance



Combiner Philips Sonicare AirFloss Ultra avec le bain de bouche Philips Sonicare BreathRx sans alcool et antibactérien, aide à offrir un traitement plus ciblé et rafraîchissant. La technologie à triple projection d'AirFloss Ultra effectue trois projections d'air et de micro-gouttelettes pour éliminer la plaque dentaire le long des gencives et dans les zones difficiles à atteindre. Le nouvel embout à hautes performances présente une extrémité plus douce pour permettre un meilleur confort et une pulvérisation plus large, afin de traiter plus d'espace interdentaire et de surface gingivale.