La brosse nettoyante la plus douce de Philips pour un nettoyage en douceur

La nouvelle brosse VisaPure Essential spéciale Peau Ultra Sensible nettoie votre peau plus efficacement qu'un nettoyage manuel, tout en la préservant. La brosse est dotée de brins ultra-doux, pour un nettoyage d'une extrême douceur minimisant les irritations. Les brins sont fins, plus longs et plus souples, afin de réduire les frottements sur la peau pour un nettoyage tout en douceur. L'extrémité des brins est 2 fois plus polie, ce qui leur permet de glisser parfaitement sur la peau. Pour une peau propre et saine.