Brosse pour les peaux normales, mixtes et grasses

10 fois plus efficace qu'un nettoyage manuel. Élimine plus de traces de maquillage, de cellules mortes et d'impuretés susceptibles d'obstruer vos pores et de provoquer la formation de points noirs. Favorise l'absorption des produits de soin tels que les crèmes et sérums.