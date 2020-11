Des boucles

à votre goût



Pour un style encore plus personnel, sélectionnez le sens de bouclage que vous souhaitez. L'appareil permet de réaliser des boucles parfaitement régulières vers la gauche ou vers la droite, pour un style totalement symétrique, et propose un autre réglage, pour un style plus décoiffé vraiment naturel. Vous pouvez également jouer sur la direction pour créer des boucles qui entourent parfaitement le visage ou des boucles plus rebelles.