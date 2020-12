Complete care for a healthier mouth

Introducing the Philips Sonicare DiamondClean Smart toothbrush

Reduces gingival inflammation up to 70% better than Oral-B 7000 with CrossAction brush head*

* In Deep Clean, non-connected modes using Premium plaque control brush head

Locatiesensor

Schrobsensor

Druksensor

Slimme sensor-technologie

Verstuurt poetsgegevens naar de Philips Sonicare-app.

Shows patients where they’re brushing to help avoid missed spots, giving them 100% coverage every time they brush

Schrobsensor waarschuwt wanneer teveel wordt meegepoetst, om schrobben tegen te gaan om zo een betere poetstechniek aan te leren.

Druksensor meet de poetsdruk en waarschuwt waar en wanneer te veel druk wordt uitgeoefend om het tandvlees te beschermen.

Superior results for all your patients’ needs

Nieuwe, superieure, opzetborstels

Premium Plaque Defense

Premium Gum Care

Premium white

Tongue- Care+

• Enhanced sweeping motion for a superior clean



• Up to 10x better plaque removal

*t.o.v. een handtandenborstel

• Extra soft edge bristles target plaque at the gumline



• Up to 7x healthier gingiva*

*t.o.v. een handtandenborstel

• Central stain removal bristles whiten and polish



• Up to 5x more stain removal*

*t.o.v. een handtandenborstel met een bekende blekende tandpasta

• Flexible micro bristles remove bacteria buildup



• Designed for cleaning the soft and porous surface of the tongue

Smart-opzetborstels voor optimaal resultaat

De tandenborstel koppelt de opzetborstel aan de juiste poetsstand en geeft aan wanneer de opzetborstel toe is aan vervanging.

Slimme koppeling met de opzetborstel

Slimme vervangingsherinnering van opzetborstels

Selecteert automatisch de modus en intensiteit voor het beste resultaat.

Op basis van de poetstijd en de poetsdruk wordt er aan de hand van een algoritme bepaald wanneer de opzetborstel toe is aan vervanging. Dit ziet de gebruiker op de tandenborstel en in de app.

Functies van de app

3D-kaart van de mond

TouchUp

Focuszones

Begeleiding

Borstelkopmonitor

Doelstellingen bepalen

Voortgangsrapporten

Verstrekt na het poetsen een analyse zodat de patiënten hun poetsgedrag kunnen volgen en aanpassen, en signaleert probleemzones die extra aandacht vergen.

Verstrekt gepersonaliseerd advies, zodat patiënten de kans krijgen om plekjes die ze over het hoofd hebben gezien, tijdens een tweede poetsbeurt te reinigen.

De patiënten kunnen op de gepersonaliseerde kaart van hun mond zones markeren die extra verzorging vergen; bij elke poetsbeurt worden ze eraan herinnerd dat ze probleemzones moeten opsporen.

De content van de Sonicare-app is aangepast aan het poetsgedrag en poetsresultaten van elke patiënt. Deze aanpak berust op een 'positieve aanmoediging' om de patiënten tussen twee afspraken bij de tandarts in, te blijven motiveren om hun mondgezondheid op peil te houden; zo helpt u uw patiënten een goed poetsgedrag aan te leren, motiveert u ze en helpt u ze op weg naar meer zelfstandigheid.

Op basis van de poetstijd en de druk wordt de doeltreffendheid van elke borstelkop bepaald en worden de patiënten binnen de drie maanden of vroeger ervan verwittigd dat het tijd is om de borstelkop te vervangen; zo kunnen ze steeds rekenen op het beste resultaat.

De patiënten kunnen standaard of persoonlijke doelstellingen instellen, hun resultaat eenvoudig controleren en hun vooruitgang volgen.

In de app kunnen de patiënten een voortgangsverslag genereren met een samenvatting van hun poetsgeschiedenis en deze desgewenst via e-mail naar hun tandarts versturen.

Bluetooth®

wireless technology

Brengt een verbinding tot stand tussen de handgreep van de tandenborstel en de slimme borstelkoppen met ingebouwde chip, en de Philips Sonicare-app op de smartphone van de patiënt waar de poetsgegevens worden bewaard.

Hoogwaardige Clean-borstelkop

Onze borstelkop die voor de diepste reiniging zorgt. Met hun zachte, flexibele zijkanten, volgen de borstelharen de vorm van elk tandoppervlak om t.o.v. een manuele tandenborstel 10x meer plak te verwijderen in moeilijk te bereiken zones.

Hoogwaardige Gum Care-borstelkop

Onze beste borstelkop voor een betere gezondheid van het tandvlees. Het is klinisch bewezen dat deze borstelkop t.o.v. een manuele tandenborstel in amper twee weken tot 100% minder tandvleesontsteking veroorzaakt.

Hoogwaardige White-borstelkop

Onze beste borstelkop om vlekken te verwijderen. Met zijn centrale vlekverwijderende borstelharen, is het klinisch bewezen dat t.o.v. een manuele tandenborstel, patiënten in amper drie dagen tijd 5x wittere tanden verkrijgen.

TongueCare+ brush head

Standen en intensiteiten

Five modes (Clean, White+, Deep Clean+, Gum Health, Tongue Care) and three intensity settings provide a customized brushing experience for optimal comfort.

Drukindicatorlampje

Een paarse lichtring onderaan de handgreep licht op om erop te wijzen dat teveel druk wordt uitgeoefend.

Lichtring en trilling

Oplaadglas

Elegante inductielader/opbergetui voor thuis

Reisetui, USB-lader

Eenvoudig poetsen en laden op reis.

BrushPacer en Smartimer

Stimuleert een grondige reiniging van elk mondsegment en zet aan om de aanbevolen poetstijd van twee minuten in acht te nemen.

Autonomie van de batterij

Wanneer de batterij volledig is opgeladen, heeft de handgreep een autonomie van 14 dagen (bij normaal gebruik).

Extra's

Het exclusieve pakket voor de tandarts bevat: 1 DiamondClean compacte borstelkop, een Philips Zoom bleekpen en een staaltje van de BreathRx blekende tandpasta.

Lampje voor borstelkopvervanging

Een icoon op de handgreep licht op wanneer het tijd is om de borstelkop te vervangen.

Smart Sensor Technology

Locatie-, druk en schrobsensors volgen de poetsresultaten zodat de patiënten realtimebegeleiding op maat ontvangen.

Philips Sonicare-app

Verbonden met de handgreep van de borstel. Bewaart de poetsgegevens en verstrekt feedback en begeleiding.

Philips Sonicare DiamondClean Smart

Whatever their oral care goals, your patients can achieve them. The Philips Sonicare DiamondClean Smart toothbrush is our best, most complete brushing solution ever.

A complete care

A new era of oral care starts now

The Philips Sonicare DiamondClean Smart toothbrush is our most complete brushing solution ever.

Gepersonaliseerde coaching en feedback

Smart sensor technology

Verstuurt poetsgegevens naar de Philips Sonicare-app, voor realtimebegeleiding en -feedback. Uw patiënten krijgen een duidelijk beeld van hun poetsgewoonten.

Opzetborstels

TongueCare+

• Enhanced sweeping motion for a superior clean



• Up to 10x better plaque removal*

Poetsen

Product specificaties

Smart sensor Technology

DiamondClean Smart

Locatiesensor geeft aan waar de gebruiker goed of niet goed poetst en zorgt voor een optimaal bereik in de mond tijdens het poetsen.

De beste resultaten voor alle patienten

TongueCare+

• Geoptimaliseerde poetsbeweging voor een betere reiniging



• Tot 10x betere verwijdering extrensieke verkleuringen* op moeilijk te bereiken plekken

• De zachte borstelharen verwijderen plaque op het element en bij de gingivarand



• Tot 7x gezondere gingiva*

• De centrale vlekverwijderende borstelharen hebben een polijstende werking



• Tot 5x meer vlekverwijdering*

• Flexibele microharen verwijderen de bacteriën



• Ontworpen voor het reinigen van het zachte, poreuze tongoppervlak

Bluetooth®

Draadloze technologie

TongueCare+-borstelkop

Vijf standen (Clean, White+, Deep Clean+, Gum Health, Tongue Care) en drie intensiteitsinstellingen, voor een optimale poetservaring in alle comfort.

Druksensor meet de poetsdruk en waarschuwt waar en wanneer te veel druk wordt uitgeoefend om het tandvlees te beschermen.

TongueCare+

• Geoptimaliseerde poetsbeweging voor een betere reiniging



• Tot 10x betere verwijdering extrensieke verkleuringen* op moeilijk te bereiken plekken

