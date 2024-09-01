Als de onderstaande instructies niet helpen, neem dan contact met ons op of klik hier om een online garantieaanvraag in te dienen, zodat we u kunnen helpen een vervangend apparaat te krijgen. Voor alle Sonicare-tandenborstels en -flossers geldt een garantie van 2 jaar.
Als uw tandenborstel niet wordt opgeladen, kunnen de onderstaande tips voor het oplossen van problemen u helpen een oplossing te vinden.
Wij raden u aan de stappen in de onderstaande volgorde uit te voeren. Controleer tussen de stappen door of het probleem is opgelost voordat u verdergaat met de volgende.
De opladers voor alle Sonicare-tandenborstels zijn verschillend en niet compatibel met andere Sonicare-modellen. We raden u aan de tandenborstel op te laden met de originele oplader die bij uw tandenborstel is geleverd.
Opmerking: Als u zich in China bevindt en uw tandenborstel voor 1 september 2024 hebt gekocht, bel dan 4008 800 008 voor ondersteuning.
Laadt uw tandenborstel niet op wanneer hij is aangesloten op de netspanning? Uw stopcontact werkt mogelijk niet. Probeer hem op te laden via een ander stopcontact.
Controleer of de oplaadadapter of het snoer beschadigd is. Als u schade aan de adapter of het snoer opmerkt, gebruik deze dan onmiddellijk niet meer. Koop een vervangend product in onze online winkel.
Als u een oplader, pad of glas gebruikt, zorg er dan voor dat uw tandenborstel centraal op de oplader is geplaatst. De tandenborstel geeft twee korte piepjes of het batterijlampje gaat branden om aan te geven dat de tandenborstel goed op de oplader is geplaatst.
Zorg ervoor dat de oplader niet op een metalen oppervlak of in de buurt van andere opladers wordt geplaatst, omdat dit storing kan veroorzaken tijdens het opladen.
Als geen van deze tips helpt, is uw tandenborstel mogelijk vanbinnen beschadigd. Wij raden u aan een reparatie of vervanging voor uw tandenborstel aan te vragen.