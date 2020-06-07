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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
HX9918/89
HX992S
HX9917/90
HX6481/60
HX642A
HX6481/50
HX6856/29
HX6859/63
HX680A
HX6807/63
HX683B
HX6830/47
HX685T
HX6877/29
HX680A
HX6807/35
3 stuks
Standaardformaat
Opklikbaar
Smart-koppeling van poetsstanden
Dankzij het flexibele design verwijdert deze opzetborstel tot 10x meer plak van moeilijk bereikbare plekken* voor een echt grondige reiniging langs de tandvleesrand en tussen de tanden.
Met de Philips Sonicare Premium Gum Care-opzetborstel is zelfs de grondigste reiniging zacht. Terwijl uw tandenborstel langs het tandvlees poetst, absorberen de flexibele zijkanten en borstelharen van de Premium Gum Care eventuele overmatige druk zodat uw tandvlees wordt beschermd, zelfs als u te hard poetst. De borstelharen verwijderen plak en bacterieën bij de tandvleesrand zodat uw tandvlees gezonder wordt. Dankzij het gebogen design van de opzetborstel maken de borstelharen maximaal contact.
De dicht op elkaar geplaatste borstelharen in het midden van de Philips Sonicare Premium White-opzetborstel werken hard om tandplak en verkleuringen op het oppervlak, veroorzaakt door eten en drinken, te verwijderen. Door de flexibele zijden volgen de borstelharen de unieke contouren van uw tanden en tandvlees voor diepe reiniging en een stralende glimlach in slechts 3 dagen.
4.8
van 5
33
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
Ratje
07/06/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Heel fijn
Naar jaren een nieuwe andere borstels zijn deze geweldig
Voordelen
De grote
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX9073/33 Mix-pack met verschillende Premium-opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX9073/33 Mix-pack met verschillende Premium-opzetborstels
Hans Janssen shake
04/12/2019
Nederland
Geverifieerde koper
Superieure electrische tandenborstel !!
Al in het verleden eens een E borstel gehad: deze borstel is we even andere koek, wat een volmaakt technisch hoogstandje van Phillips, hier kan geen gewone borstel tegen op, ik wil niets anders meer
Voordelen
Hoge accuzuur, supersnel en degelijk poetsen ( heel nader gevoel dan de vroegere E- borstels)
Nadelen
Wat prijzige borstels maar dit vertaalt zich in kwaliteit
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX9073/07 Mix-pack met verschillende Premium-opzetborstels
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX9073/07 Mix-pack met verschillende Premium-opzetborstels
Voile47
05/01/2021
België
Geverifieerde koper
Excellence
Brossage remarquable. Autonomie. Facilité d'emploi. Coût élevé des brasseries. Je l'utilise depuis pres de 30 ans. Mon dentiste me l'a fait essayer et j'ai été convaincu. Mon nouveau dentiste n'en avait jamais entendu parler... pourquoi nentreprendre des démarches auprès des bons professionnels dentistes et pharmacies... J'ai acheté une Diamond il y a environ 2 ans. Je n'ai pas retrouver la facture. Il y a un bruit parasite et la brossette be s'enfonce pas entièrement. Où puisse-je la faire analyser et réparer ? J'ai entretemps acquis une brasse pour me déplacements fréquents, ma maison de vacances et la sdb. Pourriez-vous m'aider ? A vous lire et apprécier votre geste commercial.
Voordelen
Qualité
Nadelen
Prix des brossettes
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX9073/07 Lot de brosses à dents standard
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor HX9073/07 Lot de brosses à dents standard
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel
vergeleken met een DiamondClean-opzetborstel
in de Gum Health-poetsstand vergeleken met een handtandenborstel; gemeten door GBI
BrushSync™-koppeling van poetsstanden is alleen compatibel met Philips Sonicare-tandenborstels met BrushSync™