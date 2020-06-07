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  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees en wittere tanden
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees en wittere tanden
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees en wittere tanden
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees en wittere tanden
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees en wittere tanden
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees en wittere tanden
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees en wittere tanden
  • Grondigere reiniging, gezonder tandvlees en wittere tanden

Philips SonicareMix-pack met verschillende Premium-opzetborstels

HX9073/33

4.8
| (33) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan

Verkrijgbaar in

Black
Black
Zwart
Zwart
White
White
White
White
White
White
Wit
Wit
Wit
Wit
Zwart
Zwart
Zwart
Zwart
Grondigere reiniging, gezonder tandvlees en wittere tanden
De Premium Plaque Defense-opzetborstel verwijdert tot wel 10x meer tandplak* voor een geweldig resultaat. Premium Gum Care zorgt voor tot 7x gezonder tandvlees in slechts twee weken*** en Premium White verwijdert tot wel 100% meer verkleuringen in 3 dagen*
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Voor de complete verzorging van uw tanden en tandvlees

Grondigere reiniging, gezonder tandvlees en wittere tanden

  • 3 stuks

  • Standaardformaat

  • Opklikbaar

  • Smart-koppeling van poetsstanden

Verwijdert tot wel 10x meer tandplak dan een handtandenborstel

Verwijdert tot wel 10x meer tandplak dan een handtandenborstel

Dankzij het flexibele design verwijdert deze opzetborstel tot 10x meer plak van moeilijk bereikbare plekken* voor een echt grondige reiniging langs de tandvleesrand en tussen de tanden.

Tot 7x gezonder tandvlees* in slechts 2 weken***

Tot 7x gezonder tandvlees* in slechts 2 weken***

Met de Philips Sonicare Premium Gum Care-opzetborstel is zelfs de grondigste reiniging zacht. Terwijl uw tandenborstel langs het tandvlees poetst, absorberen de flexibele zijkanten en borstelharen van de Premium Gum Care eventuele overmatige druk zodat uw tandvlees wordt beschermd, zelfs als u te hard poetst. De borstelharen verwijderen plak en bacterieën bij de tandvleesrand zodat uw tandvlees gezonder wordt. Dankzij het gebogen design van de opzetborstel maken de borstelharen maximaal contact.

Verwijdert tot 100% meer verkleuringen, in slechts 3 dagen*

Verwijdert tot 100% meer verkleuringen, in slechts 3 dagen*

De dicht op elkaar geplaatste borstelharen in het midden van de Philips Sonicare Premium White-opzetborstel werken hard om tandplak en verkleuringen op het oppervlak, veroorzaakt door eten en drinken, te verwijderen. Door de flexibele zijden volgen de borstelharen de unieke contouren van uw tanden en tandvlees voor diepe reiniging en een stralende glimlach in slechts 3 dagen.

Technische specificaties

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Recensies

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4.8

van 5

33

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

3
2

07/06/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Heel fijn

Naar jaren een nieuwe andere borstels zijn deze geweldig

Voordelen

De grote

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX9073/33 Mix-pack met verschillende Premium-opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX9073/33 Mix-pack met verschillende Premium-opzetborstels

04/12/2019

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Superieure electrische tandenborstel !!

Al in het verleden eens een E borstel gehad: deze borstel is we even andere koek, wat een volmaakt technisch hoogstandje van Phillips, hier kan geen gewone borstel tegen op, ik wil niets anders meer

Voordelen

Hoge accuzuur, supersnel en degelijk poetsen ( heel nader gevoel dan de vroegere E- borstels)

Nadelen

Wat prijzige borstels maar dit vertaalt zich in kwaliteit

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX9073/07 Mix-pack met verschillende Premium-opzetborstels

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX9073/07 Mix-pack met verschillende Premium-opzetborstels

05/01/2021

België

België

Geverifieerde koper

Excellence

Brossage remarquable. Autonomie. Facilité d'emploi. Coût élevé des brasseries. Je l'utilise depuis pres de 30 ans. Mon dentiste me l'a fait essayer et j'ai été convaincu. Mon nouveau dentiste n'en avait jamais entendu parler... pourquoi nentreprendre des démarches auprès des bons professionnels dentistes et pharmacies... J'ai acheté une Diamond il y a environ 2 ans. Je n'ai pas retrouver la facture. Il y a un bruit parasite et la brossette be s'enfonce pas entièrement. Où puisse-je la faire analyser et réparer ? J'ai entretemps acquis une brasse pour me déplacements fréquents, ma maison de vacances et la sdb. Pourriez-vous m'aider ? A vous lire et apprécier votre geste commercial.

Voordelen

Qualité

Nadelen

Prix des brossettes

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX9073/07 Lot de brosses à dents standard

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor HX9073/07 Lot de brosses à dents standard

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  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Als eerste toegang tot speciale aanbiedingen.
  • Tips voor een gezonde levensstijl.
Voorwaarden

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

  2. vergeleken met een DiamondClean-opzetborstel

  3. in de Gum Health-poetsstand vergeleken met een handtandenborstel; gemeten door GBI

  4. BrushSync™-koppeling van poetsstanden is alleen compatibel met Philips Sonicare-tandenborstels met BrushSync™